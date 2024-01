HBO Max vai morrer? Veja como fica sua assinatura a partir de fevereiro

Nessa quarta-feira, 24, a Warner Bros. anunciou que o streaming MAX chega ao Brasil no dia 27 de fevereiro, decretando o fim da HBO Max no país. A nova plataforma, em funcionamento nos Estados Unidos desde maio do ano passado, vai reunir conteúdos de diversas marcas da Warner, incluindo HBO, Discovery e Cartoon Network. Para os assinantes atuais da HBO Max, no entanto, pouca coisa muda.

A nova plataforma vai oferecer três planos no período de lançamento, com valores que variam de 29,90 reais, na opção mensal com anúncio, até 55,90 na versão mais completa. Os assinantes da HBO Max, no entanto, vão manter as funcionalidades e os preços do plano atual por um tempo limitado, podem acessar a plataforma com o mesmo perfil e sem perder o histórico de navegação. Alguns dispositivos vão atualizar a plataforma automaticamente, enquanto outros terão de baixar a nova versão.

Confira detalhes dos novos planos:

Básico com Anúncios:

Continua após a publicidade

Este plano permitirá aos usuários desfrutar do catálogo de Max por um preço menor e incluirá publicidade.

O conteúdo poderá ser assistido em dois dispositivos simultaneamente.

O conteúdo estará disponível em resolução Full HD.

A assinatura mensal custará R$ 29,90 e a anual R$ 225,90.

Standard:

O conteúdo poderá ser assistido em dois dispositivos simultaneamente.

O conteúdo estará disponível em resolução Full HD.

Este plano permitirá até 30 downloads de conteúdo para visualização sem conexão com a internet.

A assinatura mensal custará R$ 39,90 e a anual custará R$ 357,90.

Plano Platinum:

O conteúdo poderá ser assistido em quatro dispositivos simultaneamente.

O conteúdo estará disponível em resolução Full HD ou 4K e com som Dolby Atmos.

O plano permite até 100 downloads de conteúdo para visualização sem conexão com a internet.

A assinatura mensal custará R$ 55,90 e a anual R$ 477,90.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial