‘God of War’: a ousada iniciativa da Amazon para transformar game em série

O game God of War, uma das franquias de maior sucesso da atualidade vai virar série de TV produzida pela Amazon Prime Video com Rafe Judkins, de A Roda do Tempo, como showrunner. A história, baseada no popular game da Sony, PlayStation.

A primeira versão de God of War foi lançando em 2005 e conta a história de Kratos, o Deus da Guerra, que tem de enfrentar bestas mitológicas para se vingar de Ares, após sua família morrer. A série ganhou outras continuações e a Amazon anunciou que deverá levar para as telas a versão mais recente do game, em que Kratos está no reino nórdico de Midgard em uma jornada com seu filho Atreus.

Uma série de adaptações de games já foram levadas para a TV, entre elas The Witcher (Netflix), The Last of Us (HBO Max), Fallout (Amazon), Arcane (Netflix) e Halo (Paramount+). No caso de God of War, há uma complexidade maior para fazer a adaptação devido aos inúmeros efeitos especiais e vilões que Kratos enfrenta em sua jornada.

