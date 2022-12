Gloria Perez homenageia filha, Daniella Perez, morta há 30 anos

A escritora Gloria Perez compartilhou em seu Instagram uma homenagem para a filha, Daniella Perez, assassinada há 30 anos por Guilherme de Pádua e Paula Thomaz. Na publicação, a autora de Travessia mostrou um video do tributo feito a Daniella pela escola Jazz da Carlota Portela. “30 anos de saudade. O Jazz da Carlota Portela foi a segunda casa da Dany. E nesse 2022 eles fizeram uma linda e emocionante celebração da sua vida: ela voltou a dançar com os integrantes do grupo com quem dançou no espetáculo de fim de ano daquele 1992”, escreveu.

Barbara Yehudit Ferrante, prima da jovem, também aproveitou a oportunidade para relembrar o caso nas redes sociais e seu encontro com Paula Thomaz. “Ano passado tive o azar de encontrar com a assassina no dia 15 de maio, que por coincidência era o dia em que fazia aniversário do julgamento onde foi provado o crime que ela cometeu e ela foi então condenada a carregar o selo de assassina para o resto da vida. Para minha surpresa, este encontro nesta data emblemática não era apenas o dia de aniversário de seu julgamento, mas também, a data que nasceu sua filha.”

O caso Daniella Perez foi retratado este ano no documentário Pacto Brutal, da HBO Max. A produção, que logo se tornou uma das séries nacionais de maior repercussão no país, retrata em detalhes a investigação do assassinato da jovem, e conta com vários depoimentos de amigos e familiares sobre o ocorrido.