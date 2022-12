Globo bate recorde de ibope com goleada do Brasil sobre a Coreia

A Globo bateu recorde de ibope com a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul por 4 a 0. O jogo das oitavas de final da Copa do Mundo 2022, no Catar, assegurou a classificação da Seleção Brasileira às quartas e atingiu um pico de 54 pontos de audiência na Grande São Paulo, sendo o melhor desempenho da emissora no Ibope desde a semifinal da Copa da Rússia, em 2018, quando o Brasil enfrentou a Bélgica (55 pontos).

De acordo com dados prévios obtidos por VEJA, a emissora bateu 53 pontos de média e 79% de share (participação no total de televisores ligados) no PNT (Painel Nacional de Televisão), que reúne os 15 principais mercados do país. Esses números representam um crescimento de 253% e 38 pontos da faixa horária em relação ao período anterior ao mundial. Na Grande São Paulo, a Globo também pontuou 53 de média, mas com 76% de participação. No Rio de Janeiro, foram 51 pontos e 79%.