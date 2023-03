Fim do mistério: Netflix anuncia Gabriel Leone como Ayrton Senna

A Netflix revelou nessa terça-feira, 21, quem interpretará o tri-campeão da Fórmula 1 Ayrton Senna na aguardada minissérie sobre a vida do piloto. O escolhido para o papel é o ator Gabriel Leone. “É uma honra poder interpretar um dos maiores ídolos nacionais, não só do esporte, mas um ícone que inspirou o nosso povo e os amantes de velocidade do mundo todo”, afirma Leone.

Dirigida por Vicente Amorim, a produção terá seis episódios que acompanharão a trajetória do piloto nas pistas e suas relações fora dela. O ponto de partida será o início da carreira automobilística, quando Senna se mudou para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, finalizando a narrativa no trágico acidente no Grande Prêmio de San Marino, na Itália, que pôs fim à sua vida.

A produção tem participação ativa da família do piloto. “Ele tem muito potencial para transmitir com fidelidade a personalidade única do Ayrton, principalmente daquele que a gente como família conheceu, fora das pistas”, disse a irmã do piloto, Viviane Senna.

Esta não é a primeira incursão de Leone no universo automobilístico. O ator carioca viverá o piloto Alfonso De Portago no filme Ferrari. Dirigido por Michael Mann, o longa hollywoodiano contará a história da tradicional escuderia italiana, com Adam Driver na pele do fundador Enzo Ferrari.