Filho de Faustão fala sobre o estado de saúde do pai

Internado há quase 20 dias no Hospital Israelita Albert Einstein, o icônico apresentador Faustão aguarda um transplante de coração para remediar sua insuficiência cardíaca. No ínterim, seu filho João Guilherme Silva utilizou as redes sociais para tranquilizar os admiradores do pai. Em sua conta de Instagram — onde, dias antes, compartilhou um apelo de Faustão por orações —, o jovem de 19 anos postou um vídeo para agradecer as mensagens carinhosas que tem recebido.

Na gravação, ele demonstra gratidão e se diz impressionado com a mobilização virtual em apoio ao apresentador. Oferecendo informações vagas sobre o estado de saúde do pai, o jovem também afirma: “Ele está bem e estamos na luta, todos com muita esperança e certeza de que vai dar tudo certo.”

Na legenda da postagem, ele ainda escreveu: “As mensagens de amor e força estão enchendo a gente de fé nesse período complicado. Obrigado a todos pelo carinho. Logo vai estar tudo bem e o apoio de vocês renova minha confiança. Muito obrigado mesmo!”. João é o filho do meio de Faustão, fruto de seu casamento com a jornalista Luciana Cardoso. Em 2022, quando o apresentador migrou para a emissora Band, o jovem expressou seu interesse pela carreira televisiva e transformou o palco em negócio de família, chegando a comandar programas inteiros sem a presença do mentor.

