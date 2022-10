Fernanda Montenegro revela seu voto para presidente no segundo turno

Atualizado em 7 out 2022, 18h43 - Publicado em 7 out 2022, 18h09

Fernanda Montenegro declarou que votará em Luiz Inácio Lula da Silva, do PT (Partido dos Trabalhadores), no segundo turno das eleições presidenciais, atualmente disputadas entre o petista e Jair Bolsonaro, do PL (Partido Liberal). “Voto em Lula na esperança de um Brasil com educação, com saúde, e na defesa da natureza. Voto em Lula na esperança do real atendimento à ciência, à cultura, à cultura das artes. Em nome da democracia, para presidente, Lula”, declarou a atriz de 92 anos em uma publicação feita no Instagram nesta sexta-feira, 7.

Confira: