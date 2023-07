Feitiço contra feiticeiro: o revés de Henry Cavill sem ‘The Witcher’

A terceira temporada de The Witcher chega ao fim nesta quinta-feira, 27. As próximas, no entanto, terão uma mudança significativa: o britânico Henry Cavill se despede do protagonismo como o bruxo Geralt de Rivia e passa o bastão para o australiano Liam Hemsworth. A saída de cena marca um momento de derrocada para Cavill, que optou por deixar o elenco para se dedicar ao Super-Homem nos cinemas. Mas o feitiço se virou contra o feiticeiro e, demitido pela DC Studios, ele acabou sem nenhum dos dois papéis.

Sucesso de audiência na Netflix, a primeira temporada de The Witcher ocupa a nona posição do ranking das séries mais assistidas em língua inglesa da plataforma, acumulando 83 milhões de visualizações. Em outubro do ano passado, Cavill anunciou que deixaria a produção de fantasia por meio de um post no Instagram. “Como acontece com os maiores personagens literários, eu passo o bastão com reverência pelo tempo que passei vivendo Geralt, e com entusiasmo para ver a versão de Liam para esse homem fascinante e cheio de nuances”, escreveu na ocasião. Especula-se que o britânico já considerava dar esse passo desde o fim da segunda temporada, ou seja, sua saída não teria sido motivada apenas pela fidelidade furada à DC.

Em dezembro de 2022, Cavill voltou à rede social para também se despedir do herói alienígena, alegando que não foi escolha sua. “Esta notícia não é das mais fáceis, mas é a vida”, disse. Com apenas um filme solo, O Homem de Aço, de 2013, e participação em títulos como Batman vs Superman (2016) e Liga da Justiça (2017), o ator foi dispensado na nova fase da DC Studios, comandada por James Gunn e Peter Safran. A última aparição de Cavill com a capa vermelha foi em Adão Negro, filme de 2022. O super-herói agora será vivido no cinema pelo americano David Corenswet. O substituto em The Witcher, por sua vez, é também pouco conhecido do público: o trabalho mais popular de Liam Hemsworth é na franquia Jogos Vorazes — mas o galã talvez seja melhor conhecido como irmão de Chris Hemsworth, o intérprete do Thor da Marvel, ou como ex-marido da estrela Miley Cyrus (sim, é ele o alvo da badalada canção-indireta Flowers).

Enquanto isso, Cavill não perdeu tempo e conquistou outros projetos para suprir sua veia “nerd” — fã assumido dos livros e do jogos de The Witcher, o ator era apaixonado pelo trabalho como Geralt e deu pitacos na trama trazendo ideias do material original. Em breve, estará à frente da adaptação do game Warhammer 40.000, realizada pela Amazon Prime Video. “Por 30 anos, sonhei em ver uma adaptação do universo de Warhammer em live-acton. Agora, depois de 22 anos de experiência nessa indústria, finalmente sinto que tenho um conjunto de habilidades e experiência para guiar um Universo Cinematográfico de Warhammer”, anunciou em seu Instagram em dezembro. Ainda no streaming, em 2024, ele estará no longa de espionagem Argylle, da Apple TV+, contracenando com a popstar Dua Lipa. Também deve protagonizar um reboot de Highlander. Após a dupla derrocada, eis algumas vitórias para o britânico.

