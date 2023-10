Fase final de ‘The Crown’ chega à Netflix em duas partes; veja as datas

A Netflix anunciou hoje a data da aguardada sexta e última temporada de The Crown. A produção badalada inspirada na família real britânica será encerrada em duas partes: a primeira chega à plataforma no dia 16 de novembro, e a segunda, em 14 de dezembro.

Iniciada em 2016, a série acompanha o reinado da Rainha Elizabeth e os escândalos da família real ao longo dos anos. A quinta temporada cobriu os acontecimentos dos anos 1990, com foco em Charles e Diana. Já a sexta temporada deve avançar até a morte da princesa Diana e sua repercussão no início dos anos 2000. A fase final também acompanhará o início do namoro do Príncipe William e de Kate Middleton, atual princesa de Gales.

Confira o vídeo de anúncio:

Eu nem acredito que essa história está chegando ao fim… A 1ª parte da 6ª e última temporada de The Crown estreia em 16 de novembro, e a 2ª parte chega no dia 14 de dezembro. pic.twitter.com/dLV10onwyn — netflixbrasil (@NetflixBrasil) October 9, 2023

