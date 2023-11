De ‘The Crown’ a séries policiais: o que ver no streaming em novembro

Com os feriados nacionais de Finados, no dia 2, e da Proclamação da República, no dia 15 — além da celebração da Consciência Negra em alguns estados e municípios no dia 20, novembro será o mês perfeito para quem gosta de maratonar séries e assistir a filmes em casa. No streaming, as principais novidades são a sexta e última temporada de The Crown (Netflix), Assassinato no Fim do Mundo (Star+) e Amar é Para os Fortes (Prime Video). Confira as estreias selecionadas por VEJA:

Toda Luz que Não Podemos Ver

Quando: 2 de novembro

Onde assistir: Netflix

Na França ocupada por nazistas, a jovem cega Marie (Aria Mia Loberti) e seu pai fogem de Paris e se escondem em Saint-Malo, na casa de um tio recluso que faz transmissões de rádio clandestinas que ajudam na resistência contra Hitler. Do outro lado, Werner, um jovem especialista em capturar frequências de rádio luta nas tropas alemãs. Mas, relutante sobre a guerra, o rapaz encontra na voz de Marie a esperança de que um dia o conflito acabe. Com Mark Ruffalo e Hugh Laurie no elenco, a minissérie é baseada no livro homônimo vencedor do Pulitzer.

Na Ponta dos Dedos

Quando: 2 de novembro

Onde assistir: AppleTV+

Estrelada por Jeremy Allen White (O Urso), o filme retrata um delicado triângulo amoroso numa sociedade hipotética em que uma nova e polêmica tecnologia consegue determinar quem é seu amor verdadeiro. Namorada de Ryan (White) — e comprovadamente sua alma gêmea –, Anna (Jessie Buckley) começa a questionar se não é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo quando passa a trabalhar no laboratório que inventou o tal teste de compatibilidade e conhece o encantador Amir (Riz Ahmed).

Assassinato no Fim do Mundo

Quando: 14 de novembro

Onde assistir: Star+

Série de mistério estrelada por Emma Corin e Clive Owen, a trama segue a jovem investigadora amadora e especialista em informática Darby Hart (Emma) e retrata seu encontro com um bilionário recluso que a convida junto com outras oito pessoas para um retiro em um lugar afastado. Uma pessoa do grupo morre misteriosamente e cabe a Darby desvendar o crime.

DNA do Crime

Quando: 14 de novembro

Onde assistir: Netflix

Baseada em uma história real, a nova produção nacional da Netflix narra uma investigação que usou DNA para chegar a uma quadrilha que roubava bancos na fronteira de Foz do Iguaçu com o Paraguai, desmantelando uma organização criminosa internacional. Com Maeve Jinkings e Romulo Braga.

The Crown (6ª temporada)

Quando: 1ª parte, com 4 episódios, em 16 de novembro

Onde assistir: Netflix

Uma das séries mais famosas da Netflix chega ao fim com sua sexta temporada. Na nova fornada de episódios, o drama retratará a morte da princesa Diana (Elizabeth Debicki) e os desdobramentos da tragédia na família real liderada pela rainha Elizabeth II (Imelda Staunton). A segunda parte chega à plataforma em 14 de dezembro.

Amar é Para os Fortes

Quando: 17 de novembro

Onde assistir: Prime Video

Duas famílias negras veem seus destinos se cruzarem quando o policial militar Digão (Maicon Rodrigues) mata o menino Sushi (João Tiburcio) em operação numa favela do Rio de Janeiro. Em meio ao luto e com a ajuda do filho mais velho, Sinistro (Breno Ferreira), Rita (Tatiana Tiburcio) conta com o apoio de Edna (Mariana Nunes), mãe de Digão, na busca por justiça e na luta contra a corrupção policial e as milícias cariocas que assolam a cidade. Inspirada no disco homônimo de Marcelo D2, a série é co-criada pelo músico junto com Antonia Pellegrino e Camila Agustini.

David Holmes: The Boy Who Lived

Quando: 17 de novembro

Onde assistir: HBO Max

David Holmes: The Boy Who Lived, tells the extraordinary story of Daniel Radcliffe’s stunt double and their lasting friendship. The @HBO Original Documentary premieres November 15 on @StreamOnMax. #DavidHolmesHBO pic.twitter.com/ZAXeFNw4oL — HBO Documentaries (@HBODocs) October 24, 2023

Durante a filmagem de Harry Potter e As Relíquias da Morte – Parte 1, um dublê de Harry — interpretado por Daniel Radcliffe — sofreu um acidente no set que o deixou paralisado do pescoço para baixo para sempre. O jovem David Holmes era um ginasta de Essex até fraturar seu pescoço. Agora com 42 anos, Holmes conta sua história em um documentário repleto de depoimentos de Radcliffe, que também assina como produtor-executivo, além de outros amigos e atores da saga, que ajudam a iluminar sua jornada de superação.

