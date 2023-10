Da Globo à TV americana, a trajetória de Marco Pigossi até a série ‘Gen V’

Atualizado em 6 out 2023, 15h28 - Publicado em 6 out 2023, 14h05

Por Kelly Miyashiro Atualizado em 6 out 2023, 15h28 - Publicado em 6 out 2023, 14h05

Galã de novelas da Globo por anos, Marco Pigossi decidiu investir com tudo na carreira internacional ao deixar o Brasil em 2018 rumo a Los Angeles. Sua aposta deu fruto, recentemente, em uma participação na série Gen V, spin-off da aclamada The Boys — ambas do Prime Video. Na trama, que mistura ação, super-heróis toscos e mortes sangrentas, o brasileiro interpreta o doutor Edison Cardosa, responsável por cuidar de um departamento psiquiátrico secreto dentro da Universidade de Godolkin, onde se formam futuros heróis e atores do universo de The Boys. Nos quatro capítulos já disponíveis na plataforma de streaming da Amazon, Pigossi aparece em poucas cenas e tem falas bem limitadas, mas seu personagem é uma peça importante de um esquema criminoso dentro da instituição.

Na primeira e curta cena em que aparece, no segundo episódio, Cardosa examina Sam (Asa Germann), um jovem esquizofrênico tratado na clínica subterrânea de Godolkin. Já no quarto capítulo, sua atuação é um pouco maior, com o médico analisando um cela repleta de seguranças mortos e depois tendo sua casa invadida por Sam, que aterroriza o marido e a filha de Cardosa. As aparições do brasileiro ficarão mais frequentes com o avanço da temporada, que terá oito episódios no total. As intenções do personagem ainda não estão claras, mas, até o momento, ele é pintado como um vilão. Pelo que já foi mostrado, Pigossi atua de forma simpática em Gen V, mas suas falas são pouco criativas e abundantes em clichês, com seu personagem explicando obviedades em cena, como na sequência em que ele diz a uma colega de trabalho que metade dos guardas estão mortos.

Gen V não é a primeira série internacional de Marco Pigossi, que já estrelou a australiana Tidelands, da Netflix, mas o spin-off é a primeira obra produzida nos Estados Unidos do currículo do ator. Resta saber se a empreitada no exterior renderá novos frutos – e se Pigossi conquistará seu lugar ao sol na terra do Tio Sam.

