Como será o final de Rhaenyra em A Casa do Dragão, segundo livro original

ATENÇÃO: ESTE TEXTO CONTÉM POSSÍVEIS SPOILERS DA SÉRIE A CASA DO DRAGÃO

Diferentemente da antecessora Game of Thrones, A Casa do Dragão (House of the Dragon) já é uma história completa na literatura, com começo, meio e fim. Inspirada no livro Fogo e Sangue, de George R. R. Martin, a série tem seguido os rumos pré-determinados com certa fidelidade, exceto por algumas mudanças, e, logo, já é possível prever os desfechos de personagens importantes para a trama — como Rhaenyra Targaryen, vivida na adaptação por Emma D’Arcy. Sucessora do rei Viserys, a loira disputa pelo Trono de Ferro com seu meio-irmão, Aegon II, na temporada atualmente transmitida pelo canal HBO e disponível na Max — mas, caso os roteiristas não queiram fugir muito do material original, sua derrota já é sabida.

No livro, Rhaenyra chega a conquistar o Trono novamente, mas não consegue conter o tumulto na capital, abastecido pelo suicídio da esposa de Aegon II, Helaena. Traída por seus aliados e rejeitada pelo povo, Rhaenyra foge para a Pedra do Dragão e, lá, encontra seu rival a esperando. Sem pestanejar, o meio-irmão faz com que seu dragão a mate e a coma em frente ao único filho da monarca que sobreviveu à guerra, Aegon III. Na passagem sanguinolenta, a fera incinera Rhaenyra e, após o som de seu grito, a abocanha, arrancando seu braço e ombro com os dentes. Seis mordidas bastam para que o dragão termine de consumi-la, deixando apenas parte de sua perna esquerda como resto mortal. Na descrição de Martin, uma das criadas da rainha arranca os próprios olhos durante o acontecimento, enquanto o herdeiro é paralisado pelo choque.

No seriado Game of Thrones, Joffrey Baratheon confirmou o destino de Rhaenyra em um diálogo com Margaery Tyrell tido no quarto episódio da terceira temporada. Passeando pelo castelo de Porto Real, ele diz: “Rhaenyra Targaryen foi assassinada pelo próprio irmão, ou melhor, o dragão dele. A criatura a comeu enquanto o filho dela assistia à cena. O que sobrou dela está enterrado aqui, nas criptas sob nossos pés”.

Continua após a publicidade

Dado o desenvolvimento da guerra civil na segunda temporada de A Casa do Dragão, a morte de Rhaenyra pode ser levada às telas em breve. Em Fogo e Sangue, a história chega ao fim com o casamento entre Aegon III e a neta de Alicent Hightower, conciliação que encerra o conflito entre ramos da família.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial