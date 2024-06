A mudança em A Casa do Dragão que irritou profundamente fãs do livro

ATENÇÃO: ESTE TEXTO CONTÉM SPOILERS DA SEGUNDA TEMPORADA DA SÉRIE A CASA DO DRAGÃO

A Casa do Dragão (House of the Dragon) estreou sua segunda temporada na noite de domingo, 16, e já causou uma revolta nos fãs do universo de Game of Thrones. Inspirada em partes do livro Fogo e Sangue, de George R. R. Martin, a produção mexeu em um detalhe importante da obra escrita, o que desagradou profundamente os leitores da saga: diante de um assassino contratado, Halaena (Phia Saban) deve decidir qual dos filhos deve morrer — drama retratado na TV com diferenças relevantes na comparação com o livro.

No final da primeira temporada, Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) promete se vingar após a morte de um seus filhos, Lucerys Velaryon (Elliot Grihault), provocada por Aemond (Ewan Mitchell). Marido e tio de Rhaenyra — e padrasto de Lucerys –, Daemon Targaryen (Matt Smith) está motivado a iniciar uma guerra e aproveita o evento para dar sequência a um plano sangrento. No episódio que abre a temporada, Um Filho por Um Filho, Daemon contrata um assassino (Sangue, interpretado por Sam C. Wilson) e um controlador de pragas (Queijo, papel de Mark Stobbart) para se infiltrarem no palácio para matar Aemond.

Entretanto, como Aemond não está presente, a dupla encontra dois filhos pequenos de Aegon II (Tom Glynn-Carney) — atual rei que disputa o trono com sua meia-irmã, Rhaenyra. As crianças estão com a mãe, a rainha Halaena. Os assassinos, então, perguntam qual das duas crianças é o menino, o herdeiro do trono. Halaena tenta negociar a vida das crianças em troca de um colar, mas os assassinos rejeitam e ordenam que ela indique o herdeiro ou eles matarão a todos. Sem hesitar muito, ela aponta para um dos berços, e o menino, Jaehaerys, tem sua cabeça decepada pelos algozes. Depois disso, Halaena pega a outra criança, a menina Jaehaera, e foge do quarto, chegando ao cômodo de Alicent Hightower (Olivia Cooke) para avisar que o herdeiro está morto.

Continua após a publicidade

Qual foi a mudança do livro de A Casa do Dragão?

No livro, a passagem é muito mais violenta e gráfica, começando por Queijo amordaçando e amarrando Alicent, enquanto Sangue mata sua criada. Os dois assassinos esperam que Halaena leve seus filhos para ver Alicent antes de dormir, como de costume, e a rainha chega com os gêmeos Jaehaerys (menino), Jaehaera (menina) e o caçula Maelor. Halaena tenta se sacrificar, pedindo para morrer no lugar das crianças, mas tem sua proposta rejeitada, ordenando que ela decida logo antes que eles estuprem Jaehaera. A mãe elege o caçula, por achar que ele não entende o que estava acontecendo, mas os algozes matam Jaehaerys o decapitando. Os matadores ainda debocham de Maelor, dizendo ao menino que a mãe o queria morto. Com isso, Halaena convive com a culpa de ver o filho que ela escolhera morrer crescendo, fato que a leva à insanidade mental.

Showrunner explica por que houve mudança em A Casa do Dragão

O showrunner da série, Ryan Condal, explicou em uma entrevista ao TVLine que a decisão de cortar o caçula Maelor da série foi tomada pela falta de tempo para incluí-lo no enredo. “Maelor nem sequer nasceu no enredo. Tivemos que comprimir o tempo na primeira temporada para não ser necessário reformular todos os personagens na tela. Para isso, parte dos filhos de Aegon e Helaena, assim como os de Daemon e Rhaenyra, são mais novos na série, porque não passou muito tempo desde os casamentos”, disse.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial