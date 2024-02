Como remake de ‘Renascer’ lava a alma de Adriana Esteves

O remake de Renascer, adaptação de Bruno Luperi da obra de Benedito Ruy Barbosa, vem lavando a alma de Adriana Esteves desde a chegada da personagem Mariana — hoje interpretada por Theresa Fonseca — papel que fizera Adriana cair em depressão e quase desistir de atuar pela enxurrada de críticas que a veterana recebera quando a versão original fora exibida, em 1993. Com a nova versão no ar, fica claro que o problema sempre foi a personagem lasciva.

Na história que se passa em Ilhéus, Mariana chega para atormentar ainda mais a relação conturbada de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e João Pedro (Juan Paiva), o caçula rejeitado a vida inteira pelo pai pelo fato de Maria Santa (Duda Santo), o grande amor do fazendeiro, ter morrido no parto do quarto e último herdeiro. Neta de Belarmino (Antônio Calloni), a jovem se aproxima da família de Inocêncio com sede de vingança e desejo de recuperar as terras do avô — que as vendera para Inocêncio antes de morrer assassinado misteriosamente. Para concluir seu objetivo, Mariana seduz Pedro e depois José, com quem se casa repentinamente.

O público atual tem por Mariana o mesmo sentimento despertado em 1993: raiva. A personagem é sonsa, dissimulada e tem falas constrangedoras, como chamar Inocêncio de “painho” de forma maliciosa e agir como boba de propósito. A diferença entre as duas versões é que os telespectadores da atualidade conseguem discernir a dramaturgia da vida real. No passado, Adriana Esteves sofreu tantas críticas do público e de jornalistas que precisou se afastar da Globo para tratar uma depressão e até foi trabalhar em novelas do SBT por dois anos para descansar sua imagem da líder de audiência. Ganhou de brinde ainda uma depressão, curada com ajuda do teatro. Ironicamente, isso tudo aconteceu porque o trabalho de Adriana foi convincente como a ninfeta que seduz o poderoso Inocêncio, à época vivido por Antônio Fagundes. O problema não era sua atuação, e sim o texto abertamente luxurioso e a direção picante para uma época em que o conservadorismo era encravado na sociedade.

Além disso, há o fato de que as pessoas antigamente não conseguiam separar o ator do personagem. Regiane Alves e Dan Stubach sofriam represálias na rua devido aos personagens Dóris e Marcos de Mulheres Apaixonadas (2003). Algo bem raro de acontecer hoje em dia com o advento das redes sociais.

Continua após a publicidade

No remake de Renascer, Mariana pode até acabar conquistando o público de redes sociais — que adora enaltecer uma vilã –, mas sua intérprete deve ter um destino bem diferente da antecessora: sem trauma.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial