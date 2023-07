Como relação tóxica de Xuxa e Marlene virou lavagem de roupa suja na TV

A apresentadora Xuxa Meneghel e sua ex-empresária Marlene Mattos trabalharam juntas por 19 anos. Após quase duas décadas rompidas, as duas se reencontraram para o documentário da antiga rainha dos baixinhos para o Globoplay, lançado recentemente na plataforma de streaming da Globo. Lançado na quinta-feira, 13, Xuxa, o Documentário revisita a carreira da apresentadora, mencionando os altos e baixos, como a rápida ascensão ao estrelato, o polêmico filme Amor, Estranho Amor e a relação tóxica de Xuxa com Marlene. Na última semana, com o lançamento da produção, a mãe de Sasha passou a ir a programas de TV e podcasts para divulgar o projeto, e acabou revelando uma mágoa adormecida por quase 20 anos, com direito a lavagem de roupa suja em rede nacional.

No podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, revelou que o fim de seu namoro com Ayrton Senna (1960-1994) só aconteceu por causa de Marlene, que havia exigido o término. A relação durou de 1988 a 1990. “Ela disse para mim: ‘Você tem de escolher entre a sua profissão ou o seu amor. Porque, se ele entrar por essa porta, eu saio pela outra’. E daí vocês já sabem qual foi a minha escolha. Eu imaginei que lá na frente encontraria ele, não estaria mais com a Marlene e a gente ficaria juntos. Mas não sei se estaria com ele ou se ele estaria vivo. Fico no que tenho hoje”, declarou. “A Marlene não deixava nenhuma pessoa chegar perto de mim. Era só a Marlene. Ela entrou na minha vida de uma forma normal, numa boa, aos poucos. Nem ela sabia quanto ela podia ir. E eu fui deixando, acreditando que ela era o melhor pra mim. Mas chegou uma hora que era ‘não senta assim, não fala assim, veste essa roupa, não come desse jeito, não anda com essa pessoa’. Eu fazia tudo que ela queria, a coisa começou a virar uma obrigação”, completou.

Em entrevista a Ana Maria Braga, no Mais Você, Xuxa desabafou mais sobre os abusos que sofria na mão da antiga empresária, principalmente a violência psicológica. “Até hoje ela fala que os ídolos tinham que morrer cedo. Lembro que a gente ia viajar e eu pegava uma maçã. Quando eu ia morder a maça ela falava: ‘Esse negócio de você ser saudável, isso é tão ruim. Me dá um negócio. Você tem que morrer cedo, Xuxa. Um ídolo não pode envelhecer, tem que morrer cedo’. Tudo o que sobrou foi uma história grande de trabalho, inegável. Sobrou mágoa, principalmente porque agora eu consigo me ver de outro lado, eu consigo ver que minha história com ela era de muito abuso”, disse. “Ela batia na mesa, me xingava, todo mundo sabia. Foram vários tipos de abuso que eu sofri no decorrer desse tempo, e eu não via isso porque eu achava que era normal. Acima de tudo, também a respeitava e gostava muito dela”, ressaltou.

Em Xuxa, o Documentário, em frente à antiga cliente, Marlene Mattos disse não se arrepender de nada de seu passado. “Faria tudo de novo”, afirmou. Ao que parece, o reencontro — que poderia ser uma forma de encerrar uma história complicada do passado com um possível pedido de perdão — serviu apenas para reabrir feridas antigas da apresentadora.

Com cinco episódios, a série documental lançará os próximos quatro capítulos às quintas-feiras, às 18h, no Globoplay.

