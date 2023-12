Como o Porta dos Fundos vai driblar cancelamento de especial de Natal

Já se tornou uma tradição o ácido especial de Natal do Porta dos Fundos, programa que ironiza as idiossincrasias da religião e da Bíblia, alfinetando políticos, preconceitos e costumes tipicamente brasileiros. Este ano, porém, o próprio grupo optou por cancelar a atração que já estava gravada e seria exibida pela plataforma Paramount+. No comunicado divulgado no início de dezembro, o Porta disse que o especial foi escrito e filmado quando “o mundo não enfrentava o que enfrenta hoje”, em uma alusão ao conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza. Assim, “a atual conjuntura pode fazer com que o olhar cômico se transforme em outra coisa”. Ao que se sabe, o especial seria ambientado no Antigo Testamento bíblico, e teria formato de stand-up.

Para não passar a data em branco, o Porta vai lançar na segunda-feira, 25, um programa chamado Férias Coletivas, um reality show falso que se passa dentro do escritório da produtora durante o período de recesso coletivo. Serão oito episódios curtos, entre 8 e 12 minutos, divulgados nas redes sociais do grupo. As dinâmicas do reality são uma sátira exagerada de programas como Big Brother e No Limite, protagonizadas pelos atores Ed Gama, Estevam Nabote, Rafael Saraiva, Fábio De Luca e Rafa Azevedo.