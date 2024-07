Como ‘Bridgerton’ ajudou a Netflix a assustar de vez a TV tradicional

Pela primeira vez desde sua concepção, as plataformas de streaming tomaram mais de 40% do uso de televisores nos Estados Unidos, marco jamais atingido por qualquer formato concorrente, segundo a agregadora de dados Nielsen. O levantamento aponta que, em junho, 40,3% do tempo gasto em frente à televisão por americanos foi utilizado para acessar plataformas, sucesso em grande parte alavancado por Bridgerton, cujo lançamento da terceira temporada fez que a série da Netflix fosse vista por 9,3 bilhões de minutos acumulados ao longo do mês. Para além dela, as férias escolares americanas, que ocorrem entre junho e setembro, também impulsionaram os números. Os canais tradicionais de televisão, por sua vez, ficaram atrás.

Juntos, a TV a cabo e a TV aberta ainda superam o streaming com 47,7% do tempo, menor valor já observado pelo levantamento — que contabiliza a audiência há três anos. Separadas, contudo, têm a influência atenuada. A televisão a cabo foi responsável por cativar o público por 27,2% do tempo gasto, enquanto a aberta segurou 20,5%. Ambas tiveram queda de público entre maio e junho. Os 12% restantes são ocupados por videogames e outras mídias.

Além de Bridgerton, outro sucesso que engrossou o cacife do streaming americano nos 30 dias foi Your Honor, drama do Paramount+ com Brian Cranston visto ao longo de 7,5 bilhões de minutos pelo público de lá. The Boys, do Prime Video, acumulou 4 bilhões de minutos, enquanto A Casa do Dragão movimentou 3,4 bilhões de minutos no Max, sendo também transmitido no canal HBO. Nenhuma das plataformas divulga quantos assinantes compõem os minutos. Segundo a Nielsen, a plataforma mais utilizada é o YouTube — que oferece conteúdo gratuito e o aluguel de filmes e séries. A Netflix fica em segundo lugar.

