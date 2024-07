Como Ewan Mitchell se tornou o malvado favorito de ‘A Casa do Dragão’

O texto a seguir contém spoilers dos cinco primeiros episódios da segunda temporada de A Casa do Dragão

Peça fundamental da série A Casa do Dragão, o príncipe Aemond Targaryen soma todas as características de um bom vilão. Dissimulado, perigoso e frio, ele tem uma postura altiva, um queixo proeminente e um tapa-olho que o deixa ainda mais assustador. Tal combinação se dá graças ao trabalho (e ao físico marcante) do ótimo ator inglês Ewan Mitchell, de 27 anos. No episódio que foi ao ar neste domingo, 14, Aemond chegou ao posto que queria: após atacar o próprio irmão, o rei Aegon II, que ficou gravemente ferido e incapacitado de governar, ele se torna príncipe regente, assumindo a coroa — e a guerra travada contra sua meia-irmã, Rhaneyra.

O trabalho primoroso de Ewan resultou em um estranho fenômeno: Aemond se tornou o malvado favorito dos fãs, que, na linguagem da internet, “passam pano” para tudo que o personagem faz. Por exemplo, Aemond esteve envolvido nas duas mortes mais impactantes da série até aqui – a de Lucerys e de Rhaenys –, porém, nas redes sociais, a culpada apontada pelos espectadores é a gigante e temida Vhagar, dragão aliada ao príncipe. Em entrevista ao site The Hollywood Reporter, o ator disse não entender as razões de tamanha popularidade. “Talvez as pessoas vejam algo de bom nele por trás de suas atitudes”, disse.

O ator por trás do temido Aemond

Discreto, Ewan não se arrisca a aceitar que é seu carisma peculiar que atrai multidões. Antes de A Casa do Dragão, o jovem ator chamou a atenção por seu trabalho na também épica The Last Kingdom, série na qual ele interpretou o simpático Osferth, personagem com uma personalidade um tanto melhor que a de Daemon. Ano passado, ele ainda participou do filme-sensação Saltburn, como o nerd que tenta ser amigo do protagonista, vivido por Barry Keoghan.

Desde cedo o rapaz entendeu sua vocação: certa vez, na escola, o professor questionou os alunos sobre as profissões almejadas para o futuro, ao que Ewan foi ironizado pelos colegas ao dizer que seria, sim, um ator. Criado em Derby, uma cidade industrial na Inglaterra, onde é comum que os homens se envolvam em trabalhos braçais, o jovem não tinha dinheiro para pagar as aulas de atuação. Entre os estudos e trabalhos paralelos, como atendente de um restaurante, ele conseguiu, aos 17 anos, uma bolsa para estudar no programa de treinamento de jovens talentos Television Workshop – porta de entrada para a carreira, que não só deslanchou rapidamente, como ainda promete um futuro luminoso. Os voos com Vhagar são só o começo.