O filme da Netflix que dramatiza a infância do novo vice de Donald Trump

Baseado no livro autobiográfico de J.D. Vance — político escolhido nesta segunda-feira, 15, pelo candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump para ser seu vice, o filme da Netflix Era Uma Vez um Sonho dramatiza a história de Vance, que relata ter tido uma infância difícil ao conviver com uma mãe que abusava de álcool e drogas, como heroína.

Criado em uma região das Apalaches, uma área pobre dos Estados Unidos, o jovem J.D. (Gabriel Basso) conseguiu o que parecia impossível: sair dali para estudar direito na exclusiva Universidade Yale, à custa de uma bolsa de estudos e um punhado de empregos. Depois, às vésperas de ser recrutado por uma firma de advocacia, ele precisa retornar para casa por causa de sua mãe, a dependente química Bev (Amy Adams). Na saga, ele relembra de quando era criança (vivido por Owen Asztalos) e tinha como porto seguro a avó, Mamaw (Glenn Close).

Após a Imagine Entertainment comprar os direitos do livro de memórias Hillbilly Elegy, escrito por J.D. Vance, o filme foi lançado em 2020 com direção de Ron Howard e roteiro assinado por Vanessa Taylor. A recepção do filme foi negativa, apesar de ter rendido elogios às atuações.

Quem é J.D. Vance

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu o senador J.D. Vance como seu vice-presidente para as eleições que definirão o futuro da Casa Branca, previstas para 5 de novembro. O nome do novo companheiro de chapa foi anunciado na rede social trumpista Truth Social durante a Convenção Nacional do Partido Republicano. O evento, que se estende até esta quinta-feira, 18, também oficializou a candidatura do próprio Trump.

“Após longas deliberações e reflexões, e considerando os talentos tremendos de muitos outros, decidi que a pessoa mais adequada para assumir a posição de vice-presidente dos Estados Unidos é o senador J.D. Vance, do grande estado de Ohio”, escreveu o presidenciável republicano na rede social.

Trump descreveu o novo colega de chapa com uma série de elogios. Destacou que J.D. serviu “honoravelmente ao nosso país” no Corpo de Fuzileiros Navais, graduou-se na Universidade Estadual de Ohio em dois anos, “com honras”, e que é graduado pela Faculdade de Direito de Yale. Também parabenizou o livro do senador por Ohio, Hillbilly Elegy, “por defender os homens e mulheres trabalhadores do nosso país”.

