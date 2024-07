A tática abusada dos fãs de ‘Bridgerton’ em busca de um papel na série

Romance de sucesso no streaming Netflix, Bridgerton é famosa por sua releitura do século XIX, pelos tons pastéis e pelas cenas apimentadas que ilustram os romances tórridos centrais a cada temporada. Para tal, a diretora de elenco Kelly Valentine Hendry tem de encontrar atores confortáveis com seus corpos e abertos a gravações do tipo — mas o entusiasmo de alguns candidatos tem excedido limites. Em entrevista ao podcast Should I Delete That?, a profissional revelou ser bombardeada por e-mails espontâneos de fãs que querem atuar na série e são adeptos do exibicionismo.

“É quase sexo”

Segundo ela, 90% de sua caixa de entrada são ocupados por spams enviados por tais fãs, que a bombardeiam com “os vídeos mais inacreditáveis, contra minha vontade, todos os dias”. Quanto ao conteúdo, ela detalha: “É quase sexo. Não são vídeos totalmente pornográficos, mas são bem ousados. Também não são imagens de nudez, necessariamente, mas não muito distantes disso. É um pouco triste, para dizer a verdade”.

Três semanas após o lançamento dos últimos episódios da terceira temporada da série, fãs que aspiram a integrar o elenco já têm a esperança de conseguir o papel de Sophie Beckett, personagem dos livros originais que se torna par romântico de Benedict Bridgerton (interpretado por Luke Thompson na adaptação). Para muitos, ele é o mais forte candidato ao protagonismo da próxima leva, apesar da falta de um anúncio oficial.

Nos mais recentes episódios, a nudez foi redobrada a pedido da estrela Nicola Coughlan, que quis exibir seu corpo como forma de confrontar espectadores insatisfeitos com seu peso. Ao veículo Stylist, ela disse ter pedido pela inclusão de certas falas e momentos: “Quando tiver 80 anos, quero rever a série e lembrar o quão bonita eu era”, esclareceu.

Quando estreia a quarta temporada de Bridgerton?

Já renovada para mais episódios, a série ainda está em fase de roteirização e deve retomar suas filmagens no segundo semestre de 2024. Segundo a chefe da produção, Jess Brownell, contudo, a empreitada pode levar dois anos para chegar às telas: “Demoramos oito meses para gravar, e aí temos o trabalho de edição e pós, além da dublagem para cada língua disponibilizada pela Netflix. Estamos tentando acelerar, mas esse é o ritmo no momento”, afirmou ao Hollywood Reporter.

