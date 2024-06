A opinião da autora de Bridgerton sobre inclusão de lésbica na série

Quase duas semanas após a estreia do final da terceira temporada de Bridgerton na Netflix, a autora dos livros em que se baseiam a série, Julia Quinn, se pronunciou sobre a polêmica troca de gênero de um dos personagens mais amados pelos fãs do livro: Michael Stirling, o amor de Francesca Bridgerton, será, na série da Netflix, Michaela Stirling — e, por consequência, inclusão de uma personagem lésbica na trama. “Muitos fãs de Bridgerton expressaram sua surpresa – e, para alguns, desapontamento – em relação à reviravolta no final da terceira temporada. Qualquer pessoa que leu qualquer entrevista minha nos últimos anos sabe que estou profundamente comprometida com a ideia de fazer de Bridgerton um universo mais inclusivo e diverso conforme os livros são adaptados para a tela”, começou a escritora na mensagem publicada nas redes sociais na noite de segunda-feira, 24.

Julia Quinn disse ter ficado receosa quando ouviu a proposta da mudança de Michael da showrunner Jess Brownell, achando primeiramente que a mudança seria radical, mas depois entendendo a ideia após várias longas conversas sobre o assunto. A autora reforçou que o amor de Francesca por John, seu primeiro marido, não deveria ser diminuído para que o caminho fosse mais tranquilo para Michaela.

“Quando escrevi O Conde Enfeitiçado [livro de Francesca], tive que brigar com o meu editor para incluir os quatro primeiros capítulos, que estabeleciam o amor dela por John. Ele achava que calcar muito esse sentimento faria com que o papel de Michael como herói romântico acabasse diminuindo. Eu, por outro lado, queria que o leitor sentisse o quanto ela amava John, e o quanto Michael também o amava, para que a sensação de culpa e a forma como eles se apaixonam após a morte de John fizesse mais sentido”, explicou ela. Para Julia, ela acredita que a história de Francesca na série será mais emocionante do que no livro.

“Obrigada aos leitores e fãs por me enviarem suas reações honestas. Me sinto grata por sua compreensão, e tocada por seu comprometimento profundo por esses personagens. Eu peço que vocês garantam a mim, e ao time da Shondaland [empresa de Shonda Rhimes], um pouco de fé enquanto nos movemos adiante. Acho que vamos acabar com duas histórias diferentes – a da tela, e a da página -, mas que ambas serão lindas”, concluiu.

Continua após a publicidade

De acordo com a atual showrunner de Bridgerton, Jess Brownell, em uma entrevista ao Deadline, a história de Francesca é projetada como uma trama queer desde o início. “Quando li o livro dela [Francesca], eu, como mulher queer, realmente me identifiquei com o livro dela. Talvez de uma forma que Julia Quinn não pretendia, mas muito do livro de Francesca é sobre se sentir diferente de sua família e do mundo ao seu redor e sem saber realmente por quê. No livro, acho que se trata principalmente de ser introvertido. Mas acho que para muitas pessoas queer, não para todas as pessoas queer, mas para muitas pessoas queer, essa sensação de se sentir diferente desde quando você era jovem, faz parte de nossas histórias. Portanto, pareceu natural flexibilizar o gênero”, declarou a produtora.

O que aconteceu com Francesca em Bridgerton?

Na terceira temporada de Bridgerton, centralizada na história de amor de Colin (Luke Newton) e Penelope (Nicola Coughlan), Francesca (Hannah Dodd) conhece e se apaixona por John Stirling (Victor Alli), com que se casa em uma cerimônia íntima na casa da família Bridgerton. No último episódio, porém, ela é a apresentada a Michaela Stirling (Masali Baduza), prima de John, e fica encantada logo de cara — indicando o romance lésbico que acontecerá na temporada da jovem.

Continua após a publicidade

Como é a história de Francesca nos livros Brigerton?

No livro O Conde Enfeitiçado: O livro de Francesca, Michael começa a história revelando que é apaixonado secretamente por Francesca, esposa de seu primo. Após John morrer repentinamente de um aneurisma, Michael herda seu título como Conde de Kilmartin, assumindo suas responsabilidades e se aproximando de Francesca, que, mesmo viúva, permanece com o título de Condessa de Kilmartin. A jovem até tenta procurar um marido, mas o primo começa a tentar conquistá-la. Em meio à culpa mútua de Francesca e Michael, os dois demoram até assumirem o que sentem para viver uma grande história de amor.

A quarta temporada de Bridgerton está prevista para estrear em 2026.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Continua após a publicidade

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial