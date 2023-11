‘Casamento às Cegas Brasil’: a nova dinâmica que agitará a 4ª temporada

Sucesso incontestável com o público brasileiro conforme mostra uma reportagem de VEJA desta semana, o reality Casamento às Cegas Brasil, da Netflix, contará com uma dinâmica nova em sua quarta temporada, prevista para estrear no ano que vem: os participantes serão pessoas divorciadas, recém-separadas e que já tiveram um noivado fracassado em seu currículo. Baseado no formato americano Love is Blind, a versão brasileira apresentada por Camila Queiroz e Klebber Toledo consiste em tentar provar a tese de que é possível se apaixonar cegamente por alguém apenas conversando, colocando de lado o fator aparência física. Durante alguns dias, solteiros entram em cabines separadas por gênero — homens de um lado e mulheres do outro –, mas interligadas através de uma parede translúcida.

Em uma série de encontros às cegas, os participantes do programa partilham de relacionamentos anteriores, traumas guardados e o que esperam encontrar em sua alma gêmea. A experiência abre margem para que aconteçam paixões avassaladoras, como também triângulos amorosos dramáticos. Para se conhecer pessoalmente, um pedido de casamento precisa ser feito e aceito, depois, os noivos vão para uma lua de mel e então vão morar juntos para testar se a convivência e os fatores externos, como família e redes sociais, são incapazes de abalar o relacionamento formado dentro do programa.

Nas três temporadas já disponíveis na Netflix, 15 casais já foram formados dentro do programa, porém, apenas 4 seguem juntos na vida real até hoje. Agora, na quarta temporada, o programa ganha um tom de segunda chance para pessoas que já sofreram uma separação séria. Essa pimenta dá aos solteiros uma casca um pouco mais grossa, fator que ajuda e atrapalha na hora de conhecer novos pretendentes.

Enquanto aguarda a nova temporada, o público pode se alegrar com outra novidade. Em 20 de dezembro, a Netflix lança o Casamento às Cegas Brasil: Depois do Altar, programa especial que reunirá todos os participantes do programa para contar como estão suas vidas após o experimento. A atração terá 1h30 de duração.

