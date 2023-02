‘Casamento às Cegas’: as revelações e os barracos do reencontro espinhoso

A segunda temporada badalada de Casamento às Cegas foi marcada por participantes hesitantes em abraçar a proposta do programa — para os espectadores, ficou a impressão de que o objetivo de muitos ali era, na verdade, alcançar a fama. Pouco depois da finalização da temporada, a Netflix retornou na quarta-feira, 1, com um episódio especial de reencontro entre os casais e quase-casais formados no reality show. E não faltou climão: além de revelar quais foram os pombinhos que permaneceram juntos após o “sim” e de cutucar a ferida daqueles que não deram certo, os pais de alguns participantes agregaram à lavagem de roupa suja, no estilo do popular Casos de Família.



Mediados pelos apresentadores Camila Queiroz e Klebber Toledo, os participantes ficaram frente a frente após o final do programa e provaram que o experimento não é tão simples quanto parece. Conforme revelado previamente na temporada, dos cinco casais formados, apenas dois trocaram alianças no altar. Agora, meses depois das gravações, somente a carioca Thamara Térez e o gaúcho Alisson Hentges permanecem juntos — e não precisam mais disfarçar o sucesso do matrimônio nas redes sociais para evitar spoilers, segundo revelaram em uma live no Instagram. Já o relacionamento de Flávia Queiroz e Robert Richard chegou ao fim após uma traição por parte do homem. No reencontro, em meio às lágrimas, ele perdiu perdão para a ex e prometeu um dia reconquistá-la.

Os outros casais, que optaram pelo “não” na celebração, também puderam dar suas versões dos fatos e esclarecer minúcias que não apareceram originalmente na edição. Mas o grande barraco do episódio especial foi protagonizado por Verônica Brito, William Domiêncio e a mãe do rapaz. No final do programa, ficou clara a influência da matriarca na decisão do filho, que havia concordado com Verônica em prosseguir com a relação, mas a pegou de surpresa com uma recusa. É a primeira vez que o reality traz os pais de alguns participantes para integrar o bate-boca: e a treta fez jus à oportunidade. Diante das câmeras, Verônica apontou a atitude covarde do ex e chamou a mãe do rapaz de grossa, asquerosa e mal educada. Até mesmo o pai de Thamara, que também participava da conversa, ofereceu um sermão sobre a interferência dos pais nas escolhas dos filhos.

O episódio contou ainda com a participação de Amanda Souza, que deixou o programa ainda nos primeiros episódios devido a um caso de gordofobia. No momento do encontro cara a cara após a fase das cabines, o homem com quem se relacionava teve uma reação negativa à aparência de Amanda. O momento repercutiu nas redes sociais, e ela contou que passou a receber relatos de mulheres que viveram situações semelhantes em seus relacionamentos.

