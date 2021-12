‘Carinha de Anjo’ foi vista mais de 116 milhões de horas na Netflix

O ranking de títulos mais vistos da Netflix costuma ser uma caixinha de surpresa. De filmes aclamados em campanha pelo Oscar até outros de qualidade mais do que duvidosa, o Top 10 da plataforma indica, para o bem e para o mal, o que é tendência entre seus assinantes. Logo, é curioso saber que muitos usuários estão desembolsando uma assinatura mensal da Netflix para que as crianças da casa assistam novelas infantis do SBT – que, aliás, estão disponíveis no YouTube, no canal juvenil oficial da emissora, o TVZyn.

O mais recente sucesso é Carinha de Anjo, novela que chegou à Netflix em outubro. Desde então, ela figura entre os títulos em língua não-inglesa mais vistos no mundo pela plataforma, somando mais de 116 milhões de horas assistidas em um mês no ar.

Inspirada em uma trama argentina dos anos 70, Papá Corazón – ainda adaptada pela TV Tupi no Brasil e mais tarde pela mexicana Televisa – Carinha de Anjo, versão de 2016 da emissora de Silvio Santos, não é a única novela da casa entre os títulos mais assistidos da Netflix. Nesta quarta-feira, 8, estão por lá Chiquititas, Carrossel e As Aventuras de Poliana.