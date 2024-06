Cachorro caramelo, Senna e mais: as novas e aguardadas apostas da Netflix

A Netflix aproveitou o Rio2C, evento voltado para o mercado audiovisual que acontece no Rio de Janeiro nesta semana, para anunciar as próximas apostas da plataforma de streaming. Além de divulgar mais uma vez a já aguardada série Senna, ficção sobre a vida do piloto e ídolo do Brasil Ayrton Senna, a empresa também revelou a produção de um filme sobre um cachorro caramelo, uma série sobre a chacina da Candelária, crime que chocou o Brasil em 1993, além de uma produção dirigida por Fernando Meirelles e seu filho Quico Meirelles.

No painel Só na Netflix, que tomou o Global Stage — maior auditório do evento, Caramelo, dirigido por Diego Freitas e conduzido pela Migdal Filmes, narra a história de um vira-lata, que será o primeiro protagonista canino em um filme brasileiro. Houve também a confirmação de um longa adaptado de O Diário de um Mago, best-seller de Paulo Coelho.

Protagonizada por Jottapê, Bruna Mascarenhas e Christian Malheiros — que apresentou parte do painel na Rio2C, Sintonia encerra sua trajetória com o lançamento da quinta e última temporada, que terminou de ser gravada recentemente. A primeira novela da Netflix, Pedaço de Mim, teve sua data de estreia revelada: 5 de julho.

Uma série que promete tanto drama e rios de lágrimas quanto Pedaço de Mim, Os Quatro da Candelária, criada por Luis Lomenha, que também assina a direção da produção, imaginará a história de quatro crianças/jovens que foram assassinadas na chacina da Candelária, no Rio, em 23 de julho de 1993, quando milicianos passaram de carro na frente da Igreja da Candelária e atiraram contra dezenas de adolescentes que dormiam no local — oito jovens morreram. O roteiro é baseado em depoimentos de sobreviventes e nas vidas reais de outros meninos que moram nas ruas do país. “Essa série fala sobre masculinidade negra, sonhos interrompidos e crianças que a sociedade não enxergava como tal. Eu queria uma forma de contar essa história trágica, pura e incrivelmente realista, e decidimos fazê-lo através dos sonhos desses quatro meninos, interrompidos naquela noite”, explicou Lomenha.

Dirigida por Fernando Meirelles e Quico Meirelles e gravada no Pará, a minissérie Pssica seguirá as histórias de Janalice, Preá e Mariângel. Jana foi sequestrada por uma rede de tráfico de mulheres; Preá é um “rato d’água”, nome dado a assaltantes de barco que cruzam os rios da região paraense; e Mariângel que tem sua família assassinada — os três protagonistas acreditam sofrer da maldição chamada Pssica e tentam a todo custo sobreviver à ela. A produção é da O2 Filmes.

Continua após a publicidade

Na parte de documentários, Vini Jr., estrela do Real Madrid atualmente, mostrará sua rotina no Brasil, na Espanha e nos Estados Unidos. “Vocês vão poder me acompanhar de pertinho”, avisou o jogador em vídeo gravado e exibido no evento. Do universo de realities musicais, Nova Cena buscará o próximo grande rapper do Brasil, contando com Filipe Ret, Djonga e a dupla Tasha e Tracie como jurados, além de convidados como Marcelo D2 e Karol Conká. Assim como Senna e o doc de Vini Jr., a competição não teve sua previsão de estreia divulgada.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial