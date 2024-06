Netflix confirma adaptação de livro de Paulo Coelho; saiba os detalhes

A Netflix revelou que está produzindo uma adaptação do livro O Diário de Um Mago, de Paulo Coelho, lançado em 1987. Durante o Rio2C, evento voltado para o mercado audiovisual nesta quarta-feira, 5, o painel Só na Netflix exibiu um vídeo gravado pelo próprio autor para comentar a novidade — que ainda não tem dava de estreia prevista. “Olá, eu sou Paulo Coelho, autor de The Pilgrimage, e fico muito contente de ver esse livro na Netflix. Eu sempre fui relutante com a ideia de ver meus livros transformados em filmes, mas a Netflix tem um compromisso com qualidade, então é uma grande alegria ver um projeto audiovisual de O Diário de Um Mago“, declarou o escritor. O Diário de Um Mago já foi traduzido para 40 idiomas e foi lançado em 150 países, sendo considerado um clássico brasileiro.

