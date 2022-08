‘Bom Dia, Verônica’ fura bolha brasileira e vira hit global da Netflix

Muita gente ainda torce o nariz para produções nacionais, mas as séries brasileiras têm conquistado cada vez mais espaço entre os usuários de streaming. Último sucesso dessa seara, Bom Dia, Verônica está entre as séries não-inglesas mais vistas da plataforma desde a estreia da segunda temporada, no dia 3 de agosto. De lá para cá, a sequência da produção de Raphael Montes e Ilana Casoy acumula 34.440.000 de horas assistidas. Com o reforço de Reynaldo Gianecchini e Klara Castanho no elenco, a nova temporada ainda puxou de volta aos rankings sua antecessora, vista por 18.680.000 de horas desde a primeira semana de agosto.

Com um pano de fundo atual, a trama alfineta a corrupção sistêmica na polícia e nas igrejas. Faz, ainda, um retrato aterrorizante da violência contra a mulher – temática que, infelizmente, ainda é uma realidade não apenas no Brasil, mas em todo o mundo.