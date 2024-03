Black Mirror 7: a tradição quebrada na nova temporada da série distópica

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 14, que a sétima temporada de Black Mirror chega à plataforma de streaming em 2025. A nova leva com seis episódios romperá a tradição de histórias antológicas — cada episódio tem uma trama independente — com uma sequência do enredo de USS Callisters, o primeiro da quarta temporada, lançada em 2017.

Em USS Callisters, Robert Daly (Jesse Plemons) é um programador talentoso e solitário que cria um jogo multiplayer online super popular, mas que vive sendo ofuscado por um colega irritante. Em seu apartamento, ele desenvolve um projeto secreto de uma simulação parecida com Star Trek, em que é um comandante espacial respeitado. O nerd usa o DNA de colegas de trabalho da vida real para criar clones digitais para manipulá-los da forma como desejar — o que desperta uma rebelião dos personagens. No final do episódio, Daly morre. De acordo com a Netflix, os outros integrantes da tripulação vão ter que enfrentar novos problemas. O episódio foi escrito Charlie Brooker e William Bridges, e dirigido por Todd Haynes. Integram o elenco os atores Cristin Milioti, Jimmi Simpson, Michaela Coel e Billy Magnussen.

Lançada em 2011, Black Mirror ganhou status quase instantâneo de ficção científica visionária ao transpor para a tela os perigos das novas tecnologias. Na sexta temporada, as histórias vão de crônicas irônicas sobre a vida digital ao terror, expondo as fragilidades humanas diante do avanço tecnológico. Em A Joan É Péssima, primeiro episódio, uma mulher tem a rotina bagunçada ao descobrir que um serviço de streaming converteu sua vida em uma série dramática estrelada por Salma Hayek — que faz o papel dela própria.

