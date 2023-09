‘Bibi Perigosa da Netflix’: a traficante vivida por Sofía Vergara em série

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 13, novas imagens da minissérie Griselda, programada para estrear na plataforma em janeiro de 2024. Protagonizada por Sofía Vergara, que também assina a produção executiva, a trama irá retratar a vida da narcotraficante colombiana Griselda Blanco, que ficou conhecida como a “madrinha da cocaína” do Cartel de Medellín. Antes de Pablo Escobar se tornar o maior líder do tráfico de drogas na Colômbia, Griselda já era a pioneira no país. Foi ela quem criou, entre os anos 1970 e 1980, algumas das rotas mais importantes entre a Colômbia e Miami, nos Estados Unidos, que foram posteriormente aproveitadas por Escobar para suas atividades.

SENTE O PODER DA SOFÍA VERGARA NESSAS IMAGENS.

Minha nova minissérie inspirada na história de Griselda Blanco, a madrinha do tráfico, chega em janeiro de 2024. pic.twitter.com/gFBauBhSJf — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 13, 2023

Griselda ficou conhecida pela perspicácia para os negócios, bem como a violência implacável com que lidava com seus inimigos: estima-se que seja responsável por centenas de assassinatos. Ao longo da vida, recebeu apelidos como Madrinha da Cocaína e Viúva Negra — ela é acusada de ter ordenado o assassinato de seu segundo marido e de matar o terceiro com as próprias mãos. Ela teve seu primeiro contato com o mundo do crime ainda na infância, quando roubava carteiras, e chegou a sequestrar um garoto quando tinha apenas 11 anos. A criminosa foi presa em 1985 na Califórnia, condenada a mais de 50 anos de prisão por narcotráfico e três assassinatos, mas permaneceu apenas 20 deles presa. Em 2004, foi deportada para a Colômbia e, em 2012, foi morta saindo de um açougue na cidade de Medellín, aos 69 anos.

