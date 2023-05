As mensagens subliminares do look de Gisele Bündchen no MET Gala

Gisele Bündchen compareceu ao MET Gala 2023 com um look repleto de referências na noite desta segunda-feira, 1º. A brasileira usou um vestido da Chanel criado pelo próprio Karl Lagerfeld — estilista morto em 2019 e homenageado do evento — para um editorial da Harper’s Baazar da Coreia em 2007. O modelito branco mistura transparências e listras verticais com brilhos e ainda acompanha uma capa feita de plumas esvoaçantes. Curiosamente, 2007 também foi o ano em que a modelo começou a se relacionar com Tom Brady, após se conhecerem em dezembro de 2006. Casados desde 2009, Gisele e Tom anunciaram seu divórcio no ano passado. A escolha combina perfeitamente com o tema da noite e indica o possível desejo da top model, que compareceu sozinha ao baile, de voltar a ser quem era antes do relacionamento.

Gisele Bündchen looks like an angel at the #MetGala. pic.twitter.com/YD1fBY3ngO — Entertainment Tonight (@etnow) May 1, 2023