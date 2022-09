As indiretas sutis de Bruna Marquezine após ataque de Michelle Bolsonaro

Chamada de “feia” e “vulgar” por Michelle Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL), Bruna Marquezine decidiu responder às ofensas de forma discreta. Crítica ao candidato à reeleição, a atriz compartilhou nesta terça-feira, 27, notícias recentes que revelaram um suposto desvio de dinheiro no gabinete do político, além de comentários ressaltando como o ataque da primeira-dama seria uma cortina de fumaça para desviar o foco das investigações contra a família Bolsonaro.

Mas que vulgar isso aqui, hein Micheque!!! https://t.co/pgE5kqTK0A — Laís Gomes (@eulaisgomes) September 27, 2022

Agredida por Michelle Bolsonaro, Bruna Marquezine não rebate na mesma moeda e cita escândalo de corrupção do clã https://t.co/75ZmgH6hHc — Brasil 247 (@brasil247) September 27, 2022

Na segunda-feira, 26, em um perfil que comentava sobre o look usado por Bruna em um desfile de uma grife de roupas na Inglaterra. Michelle, então, comentou: “a pessoa gosta de ser feia e vulgar”. Recentemente, a atriz declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT (Partido dos Trabalhadores) nas eleições presidenciais deste ano e teceu críticas ao governo Bolsonaro.