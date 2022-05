Após queda no número de assinantes, Netflix demite 150 funcionários

Após perder 200.000 assinantes no primeiro trimestre de 2022, a Netflix demitiu 150 funcionários, a maioria dos Estados Unidos. O número representa 2% do total de empregados pelo gigante do streaming, mas expõe a crise financeira enfrentada pela plataforma, que atribuiu o corte à necessidade de reduzir gastos e não ao desempenho dos dispensados.

A Netflix comunicou as demissões em um e-mail divulgado nesta terça-feira, 17. “Como explicamos (ao relatar a receita do primeiro trimestre), nossa desaceleração no crescimento da receita significa que também estamos tendo de desacelerar nosso crescimento de custos como empresa”, disse um representante da companhia, segundo a Variety.

“Infelizmente, demitimos cerca de 150 funcionários hoje. Essas mudanças são impulsionadas principalmente pelas demandas de negócios e não pelo desempenho individual, o que torna essas demissões especialmente difíceis, pois nenhum de nós quer dizer adeus a esses grandes colegas. Estamos trabalhando duro para apoiá-los nessa transição”, completou.

A Netflix sofreu uma queda no número de assinantes pela primeira vez em dez anos. O declínio foi anunciado ao mercado em abril. A empresa também adiantou que espera perder mais 2 milhões de assinantes no segundo trimestre. O desfalque de clientes e a falha de comunicação da empresa aos acionistas culminaram numa queda de 54 bilhões de dólares no valor de mercado da marca — uma queda recorde em um só dia. As ações caíram 68% no acumulado do ano. No mês passado, 25 funcionários do grupo de marketing também foram demitidos, incluindo integrantes da equipe de conteúdo focada em fãs da plataforma.

