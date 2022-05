Os 10 melhores filmes disponíveis na Netflix, do terror ao faroeste

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Tradicional agregador de resenhas de cinema e TV, o site americano Rotten Tomatoes elenca as melhores e piores estreias, a partir da opinião de diversos críticos especializados e também dos espectadores. O blog Em Cartaz, da VEJA, listou dez filmes que possuem avaliações altas em ambos os rankings, exemplares raros de prestígio na indústria e popularidade com o público, disponíveis para ver na Netflix. Confira:

Corrente do Mal

O filme de terror de 2014 acompanha o drama de uma garota perseguida por estranhas entidades desde que transou com um rapaz amaldiçoado. Original, o longa traz reflexões sobre relacionamentos, família e diferenças socioeconômicas enquanto estremece o espectador com o medo de um mal impossível de controlar.

O Clube da Luta

Com Brad Pitt e Edward Norton, o filme de 1999 se tornou um clássico do drama psicológico. Na trama, um indivíduo com sérios problemas para dormir cria um clube de luta para que homens possam extravasar a violência que vive dentro deles.

Um Sonho de Liberdade

No drama baseado no livro de Stephen King, um homem condenado injustamente pela morte de duas pessoas passa anos na prisão, onde enfrenta uma jornada de autoconhecimento profunda, enquanto desenvolve amizade com outros detentos. Com Morgam Freeman e Tim Robbins como protagonistas.

A Grande Aposta

Irônico e ácido, o filme acompanha e explica de forma didática os bastidores da crise econômica de 2008, narrando a história real de economistas que não só previram que ela viria a explodir, como tiraram vantagens disso.

O que Ficou para Trás

Após escapar das atrocidades da guerra no Sudão do Sul, um casal ganha o status de refugiado em uma cidade inglesa. Eles são alojados numa casa na periferia. Porém, a residência é assombrada e eles precisam lidar com os males que os rondam no mundo natural e sobrenatural.

No Limite do Amanhã

Protagonizado por Tom Cruise, o filme de ficção científica acompanha um soldado que, na luta contra alienígenas que tomaram a Terra, acaba preso num looping temporal: toda vez que ele morre, ele acorda no mesmo dia, antes da devastadora guerra.

Dunkirk

Dirigido por Christopher Nolan, o drama de guerra acompanha os dias antes da retirada das tropas britânicas e francesas nas praias de Dunkirk, na II Guerra Mundial, local onde os Aliados acabaram encurralados pelos nazistas.

A Qualquer Custo

Um belo faroeste moderno, o filme expõe os dilemas financeiros e o domínio bancário no mercado imobiliário americano enquanto narra a saga de dois irmãos que, falidos, decidem assaltar bancos para recuperar o que perderam.

Blade Runner 2049

Continuação do clássico dos anos 80, o filme mostra uma nova leva de replicantes, androides a serviço dos humanos em um mundo pós-apocalíptico. Um desses robôs (vivido por Ryan Gosling) recebe a missão de encontrar Rick Deckard (Harrison Ford), o caçador de replicantes do longa original.

Fale com Ela

Um enfermeiro alimenta uma paixão platônica que ganha contornos éticos muito complexos quando o alvo do seu amor entra em coma e fica internada no hospital onde ele trabalha. Um dos filmes mais elogiados e polêmicos do espanhol Pedro Almodóvar.

