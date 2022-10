Após perder 1,2 milhão de assinantes, Netflix volta a crescer

Após perder 1,2 milhão de assinantes no primeiro semestre deste ano em meio a uma crise sem precedentes, a Netflix voltou a ganhar assinantes no terceiro trimestre de 2022. Nesta terça-feira, 18, a gigante do streaming anunciou em seu balanço oficial de lucros para os investidores que obteve um adição de 2,41 milhões de assinaturas nos últimos três meses, superando a expectativa de ganhar 1 milhão de novos usuários. A empresa atribuiu o sucesso comercial a séries como Dahmer: Um Canibal Americano, Stranger Things (quarta temporada), Uma Advogada Extraordinária, além dos filmes Continência ao Amor e Agente Oculto que viraram alguns de seus conteúdos mais vistos da história.

A maior parte do crescimento líquido de assinaturas veio da região Ásia-Pacífico, que corresponde a 1,43 milhão dos novos assinantes. Os países Estados Unidos e Canadá tiveram o menor crescimento entre as regiões da Netflix, contribuindo com apenas 100.000 assinantes líquidos. Essa foi a primeira vez desde o quarto trimestre de 2021 que a companhia teve adição líquida de novos clientes. A Netflix também registrou lucro líquido de 1,398 bilhão de dólares no terceiro trimestre de 2022, número 3,5% menor do que o reportado no mesmo período de 2021.

Em comunicado enviado aos acionistas, a empresa reconheceu que viveu um período caótico de queda de assinantes. “Depois de um primeiro semestre desafiador, acreditamos que estamos no caminho para reacelerar o crescimento. A chave é agradar os membros. É por isso que sempre nos concentramos em vencer a competição para assistir todos os dias . Quando nossas séries e filmes empolgam nossos membros, eles contam a seus amigos, e então mais pessoas assistem, se juntam e ficam conosco”, diz um trecho do relatório.