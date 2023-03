Aos 60 anos, Xuxa está cheia de novos projetos; veja lista

Xuxa é parte inegável do imaginário cultural brasileiro — seja pelo impacto que deixou nos pequenos fãs do Xou da Xuxa, pela série de filmes juvenis, pelos mais de 30 milhões de discos vendidos no mundo ou pelos memes que a perpetuam no léxico da internet. Nesta segunda-feira, 27, dia em que completa 60 anos, ela não demonstra qualquer intenção de parar. Confira quatro projetos futuros da apresentadora:

Caravana das Drags

Quando: 14 de abril

Onde: Amazon Prime Video

O reality competitivo acompanha dez drag quens na disputa pelo título de “Drag Suprema”. O diferencial? As atividades ocorrem em múltiplas cidades do país e são baseadas nas respectivas culturas dos locais, enquanto as competidoras viajam dentro de um ônibus extravagante. Na apresentação, Xuxa divide o palco com Ikaro Kadoshi, que já passou pela apresentação do programa Drag Me as a Queen, do canal E!

Tarã

Quando: Segundo semestre de 2023

Onde: Disney+

A nova série original brasileira do streaming mantém a pegada infantojuvenil da maior parte do trabalho de Xuxa na ficção. Nela, o planeta passa por desafios ambientais que apenas Gaia (Ywyzar Guajajara) pode enfrentar. Xuxa interpreta Ylla, farmacêutica bem-sucedida e mãe da protagonista, que lhe oferece apoio em uma jornada ao coração da Amazônia. Angélica e Fafá de Belém também estão no elenco.

Mallandro: O Errado que Deu Certo

Quando: Previsto para 2023

Onde: Cinemas

Esta mistura de ficção e realidade satiriza a história de Sérgio Mallandro — e é protagonizada por ele. O ponto de partida é um momento de pouco movimento na carreira do comediante, que recorre aos aplicativos de carona para garantir seu ganha-pão, mas não consegue trabalhar pelo medo dos clientes de estarem em alguma pegadinha. Quando uma nova oportunidade de estar na televisão aparece, Mallandro enfrenta obstáculos inéditos. Xuxa faz parte do elenco de participações especiais, ao lado de Zico, Lucio Mauro Filho, Fernando Caruso, Nanny People e outros.

Rainha

Quando: Prevista para 2024

Onde: Globoplay

O aguardado documentário retrata a vida e obra de Xuxa em oito episódios dirigidos por Pedro Bial. Dentre os muitos momentos, um dos mais esperados pelos fãs é o reencontro entre a apresentadora e sua antiga agente, Marlene Mattos, que a gerenciou por quase 20 anos. Após divergências profissionais e pessoais, ambas cortaram laços e ficaram sem se falar por anos. “Acho que as pessoas que acham que me conhecem vão ver aquilo ali e dizer ‘nossa, eu não sabia nada dela’”, disse Xuxa ao programa Saia Justa, do GNT.