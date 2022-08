Ana Maria demite responsável por usar imagem de macacos em caso de Ewbank

Após o Mais Você exibir, nesta segunda-feira, 1º, imagens de macacos durante uma reportagem sobre o episódio de racismo sofrido pela família de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Portugal, Ana Maria Braga anunciou que demitiu a pessoa responsável pelo “erro”. Em seu Twitter, a apresentadora explicou que a funcionária foi identificada e que o erro era imperdoável.

“Sobre o VT [reportagem de vídeo] que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa: nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe”, disse Ana Maria.

Sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa: nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) August 1, 2022

No início do matinal, a titular do programa prestou solidariedade aos pais de Titi e Bless, que foram alvos de comentários preconceituosos de uma mulher branca em uma praia portuguesa no último final de semana. “Jornais do Brasil e de Portugal trouxeram essa notícia em destaque. E só assim, gente, que essa situação absurda pode ser combatida. E o que mais está repercutindo foi o que disse a Giovanna. Dá uma olhada”, afirmou ela, com a brecha para entrada da reportagem completa. Entretanto, imagens de macacos em uma árvores entrou no ar por alguns segundos antes de ser cortada. Visivelmente constrangida com o erro, Ana Maria até se desconcentrou.

“Entrou um VT errado aí e a gente vai corrigir… É o VT da Giovanna, que ela fala da situação que ela passou passou… Que a gente sabe que… E com toda a indignação que a gente sabe, inclusive…”, reagiu a apresentadora, parando para se recompor. “Eu fico tão atrapalhada com esse tipo de comportamento que a gente vê em tantas pessoas”, continuou ela. Confira:

Eu não acredito em coincidências, inclusive dá para perceber a indignação na Ana Maria e o recado dela para o responsável por isso #MaisVocê pic.twitter.com/UYB31pEFXc — Flavia P. R. Magalhães 🎲 (@flavia_pribeiro) August 1, 2022