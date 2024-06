Raro alinhamento planetário poderá ser visto na madrugada desta segunda, 3

Na madrugada desta segunda-feira, 3, um raro alinhamento entre seis planetas poderá ser visto no céu brasileiro. Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno estarão visíveis a olho nu, enquanto Urano e Netuno exigirão o uso de ferramentas como telescópios e lunetas para serem observados.

Os locais mais ideais para a visualização são aqueles com pouca poluição luminosa, céu limpo e sem prédios que impeçam a visualização do horizonte, como praias e zonas rurais. Já no início da noite de domingo, 2, o brilho de Saturno despontará no céu, e, então, progressivamente ao longo da madrugada, surgem Netuno, Marte, Urano, Júpiter e Netuno. O melhor horário para a visualização é pouco antes das 5h.

Como isso influencia os humanos?

Não influencia. Embora seja considerado um evento importante para a astrologia, o fenômeno em nada interfere na vida na Terra, de acordo com a ciência. É importante lembrar ainda que esse alinhamento é apenas uma visão de óptica — a partir do ponto de vista terrestre, os astros parecem alinhados no céu, mas, na verdade, eles são estão fisicamente alinhados no espaço.

Embora o principal dia para observação seja nesta segunda, já há alguns dias é possível notar o aparente alinhamento e essa percepção deve continuar ao longo dos próximos dias. Desde 2022, esse evento ocorre todo ano, em junh0, mas são poucas as vezes em que os seis planetas podem ser vistos nesse conformação ao mesmo tempo, conhecida também como desfile planetário.

Qual a localização dos planetas do céu?

Saturno : Constelação de Aquário

: Constelação de Aquário Netuno : Constelação de Peixes

: Constelação de Peixes Marte : Constelação de Peixes

: Constelação de Peixes Urano : Constelação de Touro

: Constelação de Touro Júpiter : Constelação de Touro, próximo ao horizonte

: Constelação de Touro, próximo ao horizonte Mercúrio: Constelação de Touro, próximo ao Sol

Aplicativos de celular, como o Sky Tonight, o Stellarium e o Carta Celeste podem ajudar os menos experientes em observações astronômicas a encontrar os planetas no céu.