Ana Hickmann diz ter medo e se sentir “diariamente ameaçada” pelo ex

A apresentadora Ana Hickmann passa por batalha judicial com o ex-marido, Alexandre Correa, desde que o acusou de violência doméstica em novembro de 2023. Nos meses que se sucederam, ela estabeleceu uma medida protetiva contra o empresário, o acusou de manipular seu filho de 10 anos e alegou abuso patrimonial do antigo parceiro de negócios, que teria desviado 25 milhões de reais de contas do casal e falsificado a assinatura da modelo em documentos. De acordo com ela, porém, a violência ainda não cessou. Em comunicado oficial, Ana acusa Alexandre de “atacá-la na grande imprensa, com o objetivo de encobrir provas da agressão e do desvio” e se diz com medo e “diariamente ameaçada”.

Na noite de terça-feira, 20 de fevereiro, ele pediu a revogação da medida protetiva à Justiça e ainda entrou com um pedido de interdição contra ela, questionando sua sanidade mental, acusando Ana de alcoolismo e alegando que a apresentadora estaria instrumentando o filho e o chefe de cozinha Edu Guedes, seu suposto namorado, para coagi-lo. Em mensagem à imprensa, a assessoria de Alexandre ainda buscou alicerçar suas acusações afirmando que Ana nunca teria passado por tratamento psiquiátrico após sofrer tentativa de assassinato em 2016. O Ministério Público negou o pedido e o empresário ainda é obrigado a manter distância.

Mesmo longe, porém, Ana afirma que as declarações do empresário buscam violentá-la psicologicamente, aproveitando a fragilidade e os gatilhos que ele sabe que o ocorrido de 2016 provoca. De acordo com ela, o ex “inventa mentiras sobre saúde mental e alcoolismo” para descredibilizá-la e invalidar os fatos apresentados à Justiça. Em casos de violência doméstica, é comum que a agressão psicológica e tentativas de minar a saúde mental da autora do processo entrem em cena durante a disputa judicial.

Em suas redes, Ana se defendeu: “Não tenho mais 24 horas de sossego, mas a gente segue: lutando, trabalhando muito. E não vou fazer diferente, mesmo que tantos absurdos sejam ditos por aí, sejam pleiteados na Justiça, um pior do que o outro, a gente continua”.

