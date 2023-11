Alice Braga rouba a cena na série ‘Assassinato no Fim do Mundo’

Nos três primeiros episódios da série Assassinato no Fim do Mundo, exibida pelo Star+, a atriz brasileira Alice Braga é uma presença que se mistura aos demais coadjuvantes – e, aliás, são vários. A trama de mistério tenta desvendar, como diz o título, a morte de uma pessoa em um local isolado. Todos os presentes são suspeitos – e Sian (interpretada por Alice) está na lista. No quarto capítulo, disponibilizado nesta terça-feira, 28, a personagem sai das sombras e toma os holofotes.

A partir daqui, o texto contém spoilers dos quatro primeiros episódios da série.

Médica e astronauta, Sian é uma das melhores amigas do bilionário que organizou um encontro entre mentes brilhantes em um hotel no meio do nada na Islândia. Interpretado por Clive Owen, o ricaço se prepara, literalmente, para o fim do mundo. As condições climáticas chegaram a um ponto irreversível – e ele planeja sobreviver. A reunião de convidados especiais, contudo, sai dos eixos com a morte de Bill (Harris Dickinson). Ex-namorada do rapaz, um hacker e artista, a protagonista Darby (Emma Corrin), também hacker e uma detetive amadora, não aceita a explicação de que a causa foi uma overdose acidental, mas sim um assassinato. Ninguém concorda com ela, até uma segunda morte assustar os visitantes.

Sian, então, se manifesta. Ela procura Darby e garante que quer ajudá-la na investigação. A jovem conta tudo o que sabe, e as duas saem em uma perigosa missão do lado de fora do hotel, enquanto uma tempestade se aproxima. Transitando entre ser uma pessoa confiável e também suspeita, Sian é o destaque do episódio, que culmina em um acidente de carro e, por fim, na tentativa do assassino de matar a médica. A brasileira, então, dá aula de atuação: nessa trajetória, ela foi da calmaria de quem está em segurança até expor modos dúbios, chegando no total desespero. Mais três capítulos virão para completar a trama – que a personagem de Alice continue viva até lá.