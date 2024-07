A ruidosa verdade sobre Andrômeda que vai abalar ‘Família É Tudo’

Uma reviravolta curiosa vai acontecer esta semana em Família É Tudo: no capítulo de hoje, a desafinadíssima Andrômeda (Ramille), uma das caçulas dos irmãos Mancini, vai revelar-se uma grande cantora — ao contrário do que se pensava até então. A descoberta vai ser feita por Ernesto (João Baldasserini) — empresário contratado pelo primo Hans (Raphael Logam) para fazer a carreira da garota deslanchar, a fim de induzi-la a desistir da missão que garantiria a herança milionária para os irmãos.

Por que Andrômeda canta tão mal?

Nos capítulos seguintes, Chicão (Gabriel Godoy), namorado de Andrômeda, vai perceber que quem incentivou a garota a ser desafinada, fazendo-a acreditar que esta era a forma certa de se cantar, foi a mãe dela, Lulu (Cris Vianna) — uma ex-miss que tenta, a todo custo, se manter nos holofotes. Lulu, inclusive, ainda vai atrapalhar a filha mais uma vez, incentivando a garota a cantar fora do tom em um concurso vocal.

Hostilizada pela plateia, Andrômeda será ajudada por Chicão e Ernesto, que incentivarão a Mancini a “cantar mal” para se vingar da plateia — fazendo com que, assim, ela cante da maneira correta e ganhe o desejado concurso A Voz da Zona Leste. Com a vitória, Andrômeda vai assinar um contrato com a gravadora. A carreira de garota vai acabar interferindo em no seu empenho para cumprir a missão deixada pela avó, como previu Hans — que ficará com toda a herança caso os irmãos não consigam cumprir a condição de reerguer a galeria e gerar lucro imposta pela avó em testamento.

