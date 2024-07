Renascer: A dura decisão de Sandra após tragédia em parto

Escolhida para sofrer mais que João Pedro (Juan Paiva) em Renascer, Sandra (Giullia Buscacio) enfrentará uma grande tragédia nos próximos capítulos da novela das 9 da Globo. A jovem perderá a filha que espera com o marido no parto, realizado às pressas após o marido e seu pai, coronel Egídio (Vladimir Brichta), entrarem em mais uma briga. Diferentemente da versão original da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa, a bebê de João Pedro e Sandra morrerá. A intenção do remake de Bruno Luperi é abordar o luto perinatal e como as instituições médicas ainda são despreparadas para lidar com mulheres que dão à luz um natimorto. Com a tragédia, a personagem tomará uma dura decisão: terminará o casamento com o marido, e cada um terá que enfrentar a dor sozinho.

Sandra ficará deprimida com a morte da filha — que ganharia o nome de Maria Santa em homenagem à mãe do marido (vivida por Duda Santos na trama) — e estará certa de que seria impossível ser feliz com João Pedro de qualquer forma, já que seus pais, Egídio e José Inocêncio (Marcos Palmeira), têm uma rivalidade há anos, além do fato de que o marido ainda nutre sentimentos por Mariana (Thereza Fonseca), que casara com o pai dele. Com a decisão tomada ainda na maternidade, Sandra se mudará para Salvador, a fim de ficar bem longe de Ilhéus.

A enlutada avisará que o marido está livre para ficar com a ex-madrasta. O fazendeiro tentará lutar pelo relacionamento, mas em vão. A jovem voltará para Ilhéus após um tempo, mas avisará ao ex que não tem mais nenhuma chance de que eles reatem. “Eu voltei pela minha mãe e fiquei mais tempo do que devia. Agora, eu tenho que seguir com a minha vida… E admitir de uma vez por todas que não tem mais nada pra mim aqui. Quero levar as boas lembranças e deixar que essas águas carreguem todas as mágoas que ficaram pra trás”, dirá ela, que jogará a aliança de casamento nas águas da cachoeira em que eles já namoraram.

“Se eu não tivesse vindo, ele [João Pedro] não ia ter comprado todas as brigas que ele comprou com o pai dele, e agora taria livre para ficar com Mariana de uma vez por todas. Eu acho que esse nosso encontro só serviu pra retardar o curso do destino dele, mas não foi forte o bastante pra impedir que ele e Mariana ficassem juntos.”, explicará Sandra.

