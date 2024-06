O destino trágico – e inédito – da filha de João Pedro em Renascer

Personagem que mais sofre em Renascer, João Pedro (Juan Paiva) enfrentará mais uma tragédia na novela das 9 da Globo. Órfão de mãe desde o nascimento após Maria Santa (Duda Santos) em seu parto, o caçula de José Inocêncio (Marcos Palmeira) sempre foi rejeitado pelo pai, viu sua amada Mariana (Thereza Fonseca) se casar com o pai por interesse, e ainda presenciou o irmão José Venâncio (Rodrigo Simas) ser morto em uma emboscada de Egídio (Vladimir Brichta). O mocinho, porém, ainda vai encarar um inferno ainda maior: a filha que ele espera com Sandra (Giullia Buscacio) morrerá pouco depois de nascer prematuramente, deixando o jovem tendo que lidar com mais um luto no remake escrito por Bruno Luperi.

A morte da filha de João Pedro é um enredo inédito da trama. Na versão originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa, a criança nascia e era rejeitada por José Inocêncio (Antônio Fagundes), mas era aceita pelo fazendeiro com o tempo, após o mesmo ter ciúmes da aproximação de seu rival, Teodoro (Herson Capri) — o Egídio do original, pai de Sandra (Luciana Braga), com a neta.

O que acontece com a filha de João Pedro em Renascer?

Já na adaptação de Luperi, neto de Barbosa, a morte do bebê servirá para tratar do luto perinatal e de como os hospitais ainda não estão prontos para lidar com isso de forma humanizada.

Na sequência trágica que irá ao ar em julho, Sandra passará mal após Egídio provocar uma briga com João Pedro. Os dois entrarão em conflito físico, e o jovem nem perceberá o estado da grávida. Quem socorrerá Sandra será Eliana (Sophie Charlotte), que a levará para o hospital. Lá, será constatado um descolamento de placenta, e os batimentos do bebê estarão fracos, causando um parto prematuro em uma cesariana de emergência. O feto, porém, não sobreviverá.

Com a morte, Sandra ficará completamente abalada em compartilhar o mesmo espaço de outras mães com seus recém-nascidos, e Augusto (Renan Monteiro) e Bento (Marcello Melo Jr), os outros dois irmãos de João Pedro, brigarão com a direção do hospital para que ela consiga privacidade para lidar com o luto. Em meio a tudo isso, João se culpará imensamente pela morte da filha, tendo um acesso de raiva no banheiro do hospital. O protagonista será consolado justamente por Deocleciano (Jackson Antunes), que também havia perdido um filho recém-nascido no começo de Renascer.

