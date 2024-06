Conheça Aurora, a personagem de Malu Mader que vai agitar ‘Renascer’

Uma nova personagem chegará em Renascer nas próximas semanas. Interpretada por Malu Mader — que há oito anos não integrava o elenco fixo de uma novela –, a empresária Aurora entrará na história como interesse romântico de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Após colocar um fim em seu casamento com Mariana (Theresa Fonseca), o coronel se envolverá com a empresária, que aterrissa em Ilhéus vinda do Espírito Santo para aprender mais sobre o cultivo do cacau. As cenas com a personagem estão previstas para ir ao ar na segunda quinzena de julho.

Na primeira versão do folhetim, escrita por Benedito Ruy Barbosa em 1993, Aurora foi interpretada pela atriz Mara Carvalho, então esposa de Antônio Fagundes, que vivia José Inocêncio. Na trama original, o enredo da personagem era ligeiramente diferente: dona de uma grande fazenda de gado em Goiás, Aurora recebeu o latifundiário em suas terras para ensiná-lo a criar bois. A dupla foi para a cama e, no dia seguinte, Aurora pediu para Inocêncio ficar com ela na fazenda ou levá-la para Ilhéus. Recém-separado de Mariana e ainda apaixonado pela primeira esposa, a falecida Maria Santa, o coronel preferiu não assumir outro relacionamento sério e voltou para a Bahia sozinho. Ainda não há informações sobre como será o caso entre os dois no remake — assinado por Bruno Luperi, neto de Barbosa.

O retorno de Malu Mader

Malu Mader estava afastada das telas desde 2016, quando atuou na novela Haja Coração, exibida pela Globo na faixa das 7. Desde então, ela vinha se dedicado à carreira no cinema e streaming. Renascer marca seu retorno à TV. Essa também não será a primeira vez que Malu e Marcos Palmeira viverão um par romântico nas telas: há mais de 20 anos, a dupla interpretou o casal Maria Clara e Fernando em Celebridade (2003), folhetim escrito por Gilberto Braga. Já em 2019, viveram amantes no longa Boca de Ouro, adaptação da peça de Nelson Rodrigues.

