A razão por trás da escolha de ‘The Crown’ de esconder corpo de Diana

Com sua sexta e última temporada retratando a morte da princesa Diana, a série The Crown decidiu recriar a tragédia com tato, evitando fazer sensacionalismo em cima do cadáver da realeza. De acordo com o diretor Christian Schwochow, que coordenou os episódios que abordam o acidente fatal de Diana com seu namorado Dodi Al-Fayed, assim como os desdobramentos, foram feitos esforços extraordinários para que houvesse o máximo de respeito em cena. Apesar da produção ter chegado a gravar cenas com o corpo da personagem interpretada por Elizabeth Debicki em um necrotério de Paris, segundo Schwochow, nunca houve intenção de usá-las no corte final.

Schwochow dirigiu o segundo episódio da última temporada, Duas Fotografias; o terceiro, Dis-Moi-Oui (Diga-me Sim, em tradução livre), que retrata o acidente em sim; e o quarto, Rescaldo, que mostra as reações da rainha Elizabeth (Imelda Staunton), do príncipe Charles (Dominic West) — ex-marido de Diana — e dos príncipes William (Rufus Kampa) e Harry (Fflyn Edwards), filhos da princesa. O diretor confirmou que o acidente no túnel de Paris que matou Diana não será mostrado. No veículo conduzido por Henri Paul também estava o consultor de segurança Trevor Rees-Jones — sendo este o único sobrevivente, com ferimentos graves.

“Filmamos Diana, mas com muito respeito – não em um grande close. Isso permitiu que Dominic West representasse suas cenas como seu ex-marido, o príncipe Charles, no hospital. Ficou muito, muito claro para nós que não queríamos ver o cadáver dela. Na verdade, acho que não foi uma discussão. Nem mesmo na primeira versão do corte veríamos o corpo dela”, enfatizou Schwochow em entrevista ao Deadline. O diretor também explicou que cenas sensíveis foram filmadas pouco depois da morte da rainha Elizabeth da vida real, em setembro de 2022, fazendo o elenco se emocionar de verdade, assim como ele.

Ainda de acordo com o Deadline, a série trata com sensibilidade a reação da realeza inglesa com a morte de Diana, assim como a reação do pai de Dodi (Khalid Abdulla), o bilionário Mohamed Al-Fayed, vivido por Salim Daw. As cenas em que a rainha, o príncipe Philip (Jonathan Pryce), Charles, William e Harry são avisados não terão diálogos, apenas reações. “Não precisamos ver e ouvir isso [sobre a morte] três ou quatro vezes. Tentamos dar a todos os personagens seu espaço privado com sua dor e tristeza para não explorar muito essas emoções”, disse Schwochow.

Continua após a publicidade

The Crown reproduzirá os últimos momentos de vida de Diana, que jantou com Dodi em um restaurante em Paris antes da perseguição de paparazzi que culminou em seu acidente. A série também terá diálogos de Diana conversando com Charles e a rainha Elizabeth após sua morte. “Vamos chamar Diana de uma ‘não-fantasma’. É como uma conversa que Charles provavelmente adoraria ter naquele momento, e o mesmo com a Rainha”, explicou o diretor. A mesma dinâmica se repetirá com Mohamed Al-Fayed e Dodi.

A sexta e última temporada The Crown será dividida em duas. Os primeiros quatro episódios, que narram os últimos dias de Diana, serão lançados em 16 de novembro. Os outros seis capítulos estrearão na plataforma em 14 de dezembro.