A prova de fogo de Marina Ruy Barbosa em ‘Fuzuê’, sucessora de ‘Vai na Fé’

Marina Ruy Barbosa volta às novelas nesta segunda-feira, 14, após quatro anos afastada da TV, com Fuzuê, novela das 7 da Globo que substitui Vai na Fé. A atriz de 28 anos encara a prova de fogo de interpretar sua primeira vilã, a ambiciosa Preciosa, que fará de tudo para colocar suas mãos em um tesouro escondido na trama de Gustavo Reiz. Desde o fiasco de O Sétimo Guardião, novela das 9 de Aguinaldo Silva que fora bastante criticada em 2018, Marina preferiu focar em sua carreira de modelo e empresária — com exceção de uma rápida participação em Bom Sucesso, em 2019. Com o novo projeto, a atriz busca fazer as pazes com a atuação — já que chegou a questionar a própria carreira na época em que dava vida à Luz, a mocinha de O Sétimo Guardião –, e se esforçará para convencer como vilã. Por sorte, o público de novela das 7 tem certo apego afetivo com a estrela, que brilhou como a Eliza em Totalmente Demais, um dos maiores sucessos da faixa.

Siga