A polêmica fake news postada por Leticia Sabatella sobre guerra de Israel

A atriz Leticia Sabatella fez uma publicação falsa a respeito da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas no último domingo, 5, provocando uma nota de repúdio da Conib (Confederação Israelita do Brasil). No Instagram, a artista compartilhou nos Stories um texto que dizia “A maior parte dos civis israelenses mortos no ataque terrorista do Hamas em 7/10/23 foi abatida por soldados israelenses” — em referência à investida do Hamas em Israel durante um festival de música eletrônica no mês passado que acabou com a morte de 1.300 civis. A mensagem ainda pedia para abrir a notícia completa em um link indicado no post, que levava para um site com informações sobre a Palestina, mas que não fornecia provas para a afirmação.

Em resposta, a Conib (Confederação Israelita do Brasil) publicou uma nota de repúdio na segunda-feira, 6, dizendo ter notificado a Meta, empresa proprietária do Instagram e Facebook, por por causa da postagem. “A atriz postou mensagem questionando que o Hamas tenha sido autor das atrocidades cometidas pelo grupo terrorista no sul de Israel. Os terroristas do Hamas invadiram Israel em 7 de outubro 10 e mataram mais de 1.300 pessoas, incluindo crianças, mulheres, idosos e gestantes. Outras centenas de pessoas foram sequestradas, inclusive dezenas de crianças. Entre os mortos e sequestrados há cidadãos de mais de 20 nacionalidades, inclusive brasileiros. O pior massacre contra o povo judeu desde o Holocausto foi gravado e divulgado pelos próprios terroristas. Mensagens como essa de Sabatella são mentiras hediondas, dolorosas e ofensivas, verdadeiros obstáculos para a paz que todos almejamos”, diz o comunicado da entidade que representa a comunidade judaica no Brasil.

Ainda na segunda, Leticia Sabatela publicou um vídeo chorando em que justifica a publicação dizendo que tem acompanhado a guerra e que não acha correta a forma como militares de Israel têm agido na Palestina. “Eu acabo entrando nesse ciclo de informações, buscando informações, e posto algumas coisas que rebatam essas acusações que justificam o massacre, e rebato elas com outras informações e contrapontos nos Stories. O exército de Israel comete muitas coisas bárbaras há muitos anos, enfim. Tem várias informações de todos os lados”, afirmou a atriz, que pediu o cessar-fogo na Faixa de Gaza.

