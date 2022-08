A grande atriz que fez história como a primeira negra de ‘Star Trek’

Nichelle Nichols, intérprete da primeira negra de Star Trek – Jornada nas Estrelas (1966-1969) e atriz que quebrou diversos paradigmas raciais, morreu de causas naturais aos 89 anos no sábado, 30. Ela estava em Silver City, Novo México, e deixa um legado de mais de 50 anos de representatividade negra na TV e na sociedade. A morte foi confirmada por Gilbert Bell, seu agente, e ela deixa um filho, Kyle Johnson.

Como a tenente Uhura da série sobre espaço, Nichelle protagonizou o primeiro beijo inter-racial da história da televisão americana ao fazer a cena com o colega William Shatner, que interpretava o lendário Capitão Kirk. A sequência ficou marcada pela coragem da atriz, do criador de Star Trek, Gene Roddenberry, e da própria emissora da produção, a NBC, por causa do clima de segregação da época. Na trama, os dois personagens foram obrigados a dar um beijo após serem obrigados por alienígenas que tinham a capacidade de controlar os movimentos dos humanos. Além do beijo, a personagem também foi eternizada por ser uma mulher negra em posição de comando, capaz de gerir outras estações espaciais, representando um papel fora do “comum” de serviçal, parte dominantemente destinada a negros, para a época. “Uhura”, inclusive, vem de uma palavra suaíli que significa “liberdade”.

Em uma entrevista ao astrofísico Neil deGrasse Tyson, Nichelle declarou ter sido persuadida por Martin Luther King Jr. a permanecer em Star Trek em um momento em que ela cogitou deixar o show para seguir carreira na Broadway. Grande fã da série, ele teria explicado a importância de sua personagem em abrir portas para outros afro-americanos em televisão, e assim a artista o fez. Seu talento fez com que a atriz seguisse como dubladora Star Trek: The Animated Series, nos seis primeiros filmes de Star Trek, e a tenente ainda foi promovida a tenente-comandante em Star Trek: The Motion Pictur e a comandante em Star Trek II: The Wrath of Khan.

Na vida real, a Nasa empregou Nichelle Nichols para incentivar mulheres negras a se tornarem astronautas, e a iniciativa deu certo. O programa espacial incluiu as primeiras mulheres e minorias étnicas a serem recrutadas, incluindo três negras. Dr. Mae Jemison, a primeira mulher negra a voar a bordo do ônibus espacial, citou a personagem e a série ficcional como influências em sua decisão de ingressar na agência espacial verdadeira.

São diversas marcas deixadas pela atriz, que fez história como a primeira negra em várias questões: como estrela de Star Trek, como funcionária da Nasa, até como a primeira afro-americana a ter suas impressões de mãos imortalizadas no TCL Chinese Theatre. Nichelle Nichols foi uma fonte de inspiração para crianças de cor em tempos de segregação racial nos Estados Unidos nos anos 1960, mas sua relevância na história permanece e serve de orgulho para a sociedade até hoje no mundo contemporâneo, cujos novos tempos clamam por maior representatividade negra em todos os espaços predominados por brancos.