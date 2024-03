A enrolação que levantou o ibope melancólico de Elas por Elas na Globo

Com ibope baixo desde sua estreia, Elas por Elas teve um respiro na noite de segunda-feira, 25, quando registrou sua maior audiência desde 25 de setembro. Com o final do sequestro de Jonas (Mateus Solano) por Helena (Isabel Teixeira) — que já durava três semanas de pura enrolação, a novela das 6 da Globo marcou 20 pontos no Ibope da Grande São Paulo, segundo dados da Kantar Ibope Media. O capítulo mostrou a prisão da vilã. Atualmente, o remake escrito por Alessandro Marson e Thereza Falcão — da obra originalmente criada por Cassiano Gabus Mendes — possui uma média de míseros 15 pontos na região paulista. Na sequência de Elas por Elas, Família É Tudo também viu sua audiência crescer. A novela das 7 marcou 22 pontos de audiência e 35% de share (participação no total de televisores ligados) em São Paulo.

Com enredos pouco cativantes, como o próprio enredo cansativo da obsessão de Helena por Jonas e sua inveja de Adriana (Thalita Carauta), Elas por Elas está prevista para acabar em 12 de abril. Sua substituta, No Rancho Fundo, estreará na segunda seguinte, 15 de abril.

