A dramática baixa audiência do ‘Encontro com Patrícia Poeta’

O Encontro com Patrícia Poeta registrou sua pior audiência histórica na última sexta-feira, 8, quando marcou apenas 5,3 pontos de ibope na Grande São Paulo. O programa da Globo sofreu a fuga do público na emenda do feriado de 7 de setembro, quando se celebra a Independência do Brasil. Com os números, a atração de Patrícia Poeta foi a que teve a menor audiência da grade na faixa entre 7h e meia-noite.

Exibido na sequência, o Mais Você, de Ana Maria Braga, conseguiu levantar apenas alguns décimos de ibope, marcando 5,8 pontos na sexta-feira.

