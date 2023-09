A consequência da defesa de Ashton Kutcher a amigo condenado por estupro

O ator Ashton Kutcher renunciou ao cargo de presidente do conselho da Thorn, ONG fundada por ele e sua ex-esposa, Demi Moore, que combate abuso e tráfico sexual infantil. A atitude vem após a repercussão negativa da carta escrita pelo artista em defesa de Danny Masterson, condenado a 30 anos de prisão pelo estupro de duas mulheres. Mila Kunis, atual mulher de Kutcher e que também redigiu um documento defendendo o “bom caráter” de Masterson, atuava como observadora do conselho da ONG e também se afastou da posição. Em uma declaração oficial enviada à Thorn na quinta-feira, 14, o astro de Hollywood explicou os motivos que o levaram à renúncia, destacando ter se sentido culpado por ter escrito a carta ao juiz do caso de Masterson na tentativa de aliviar sua pena e, consequentemente, ignorando a dor das vítimas do amigo — os abusos aconteceram no começo dos anos 2000.

“As vítimas de abuso sexual têm sido historicamente silenciadas e a declaração de caráter que apresentei é mais um exemplo doloroso de questionar vítimas que são corajosas o suficiente para compartilhar suas experiências. Depois que minha esposa e eu passamos vários dias ouvindo, refletindo pessoalmente, aprendendo e conversando com os sobreviventes, os funcionários e a liderança da Thorn, determinei que a coisa responsável a fazer é renunciar ao cargo de Presidente do Conselho, com efeito imediato. Não posso permitir que meu erro de julgamento desvie a atenção de nossos esforços e das crianças que servimos”, escreveu Ashton Kutcher, que também pediu desculpas a todas as vítimas de agressão sexual. “A missão deve ser sempre a prioridade e quero oferecer minhas sinceras desculpas a todas as vítimas de violência sexual e a todos na Thorn que magoei com o que fiz. E para a comunidade de defesa em geral, sinto profundamente. Continuo orgulhoso do que realizamos na última década e continuarei a apoiar o trabalho de Thorn. Obrigado por sua defesa incansável e dedicação a esta causa”, concluiu.

Kutcher estrelou That ’70s Show (1998-2006) ao lado de Mila Kunis e Danny Masterson, e, além do casal, outros membros da série também escreveram cartas para o juiz do julgamento de Masterson. A estratégia da defesa do réu era atestar o bom caráter dele e assim amenizar a duração da pena que ele deveria cumprir — a defesa pleiteava uma pena de 15 anos, enquanto a promotoria exigia a máxima, de 30 anos. Em sua carta, o ator que estrelou comédias românticas como Sexo sem Compromisso (2011) elogiou seu colega e amigo como “um ser humano extraordinariamente honesto e intencional, que ajudou a mantê-lo longe de drogas e sempre tratou as pessoas com decência, igualdade e generosidade”. No fim das contas, o juiz sentenciou o ator a 30 anos.

A repercussão negativa das cartas obrigou Kutcher e Mila a se pronunciarem com um pedido de desculpas.

